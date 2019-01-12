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  • 12.01.2019
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'un sevgilisiyle fotoğraf vermeme ısrarı sürüyor!



Birkaç aydır işadamı Faruk Çolakoğlu ile birliktelik yaşayan Özge Ulusoy'un birlikte fotoğraf vermeme ısrarı sürüyor. Ünlü model, önceki gün sosyetik işadamı sevgilisiyle Amerika tatiline çıktı. İkilinin tercihi ise Los Angeles oldu.

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