Nisan 2018'den beri aşkı doludizgin sürenevlilik sinyali verdi. Önceki gün aşkıylagörüntülenen güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Yeşilçay,dediği Kocabay'la nikah masasına ne zaman oturacağı sorulunca, bombayı patlattı.