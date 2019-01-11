Yapımcı Necati Kocabay'la Nisan 2018'den beri aşkı doludizgin süren Nurgül Yeşilçay, evlilik sinyali verdi. Önceki gün aşkıyla Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Yeşilçay, 'ruh ikizim' dediği Kocabay'la nikah masasına ne zaman oturacağı sorulunca, bombayı patlattı.
- Saklambaç
- 11.01.2019
- Gazete
Nurgül Yeşilçay'a aşk yaradı! Nurgül Yeşilçay anne olmak için can atıyor
Nurgül Yeşilçay, anne olmak için can atıyor. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendiği aşkı Necati Kocabay’la evlilik sinyali veren 42 yaşındaki oyuncu, ‘İnşallah ikinci kez anne olmak nasip olur’ dedi.
Yapımcı Necati Kocabay'la Nisan 2018'den beri aşkı doludizgin süren Nurgül Yeşilçay, evlilik sinyali verdi. Önceki gün aşkıyla Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Yeşilçay, 'ruh ikizim' dediği Kocabay'la nikah masasına ne zaman oturacağı sorulunca, bombayı patlattı.
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