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  • 05.01.2019
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bak!

Şansa bak!

Merhum tiyatrocu Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur, önceki akşam oğlu Süheyl Uygur ile Nişantaşı'ndaydı. Milli piyango bileti alan anne Uygur, gazetecilere şu itirafı yaptı:

"Yılbaşı öncesi Behzat ile Süheyl'in Üsküdar'da tiyatro oyunları vardı. İkisine de oradan bilet almalarını söyledim. Şansa bakın büyük ikramiyeli bilet Üsküdar'a çıktı. Sanki içime doğdu."

DOĞAN SAVAŞ

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