Şansa bak!

Merhum tiyatrocu Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur, önceki akşam oğlu Süheyl Uygur ile Nişantaşı'ndaydı. Milli piyango bileti alan anne Uygur, gazetecilere şu itirafı yaptı:



"Yılbaşı öncesi Behzat ile Süheyl'in Üsküdar'da tiyatro oyunları vardı. İkisine de oradan bilet almalarını söyledim. Şansa bakın büyük ikramiyeli bilet Üsküdar'a çıktı. Sanki içime doğdu."



DOĞAN SAVAŞ