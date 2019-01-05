Merhum tiyatrocu Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur, önceki akşam oğlu Süheyl Uygur ile Nişantaşı'ndaydı. Milli piyango bileti alan anne Uygur, gazetecilere şu itirafı yaptı:
"Yılbaşı öncesi Behzat ile Süheyl'in Üsküdar'da tiyatro oyunları vardı. İkisine de oradan bilet almalarını söyledim. Şansa bakın büyük ikramiyeli bilet Üsküdar'a çıktı. Sanki içime doğdu."
DOĞAN SAVAŞ
- Saklambaç
- 05.01.2019
- Gazete
Şansa bak!
Merhum tiyatrocu Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur, önceki akşam oğlu Süheyl Uygur ile Nişantaşı'ndaydı. Milli piyango bileti alan anne Uygur, gazetecilere şu itirafı yaptı:
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