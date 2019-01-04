ABD'li oyuncu Sarah Jessica Parker, meşhur Türk lezzetini unutamadı... Altın Küre ve Emmy Ödüllü Parker, geçtiğimiz günlerde New York'ta, dünyanın en ünlü moda dergisi Vogue'ya röportaj verdi. Günlük hayatı ve kariyerinin gidişatı hakkında bilgiler veren ünlü oyuncu, "Bugüne kadar tattığınız en çılgın lezzet nedir?" sorusuna verdiği yanıtla Türk hayranlarını sevindirdi.
'ÇOK BEĞENDİM'
Soru karşısında çok fazla düşünmeyen Parker, net bir dille şu cevabı verdi: "Türk mutfağının zenginliği beni çok şaşırttı. Türkiye'ye gittiğimde kokoreç yemiştim. Tadını çok beğendim, Lezzetliydi. Tatil için gittiğimde bu sokak lezzetini yeniden tatmak istiyorum."
'ÇOK BEĞENDİM'
Soru karşısında çok fazla düşünmeyen Parker, net bir dille şu cevabı verdi: "Türk mutfağının zenginliği beni çok şaşırttı. Türkiye'ye gittiğimde kokoreç yemiştim. Tadını çok beğendim, Lezzetliydi. Tatil için gittiğimde bu sokak lezzetini yeniden tatmak istiyorum."
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