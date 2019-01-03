Güzel manken Tülin Şahin, 2019'a Portekizli aşkı işadamı Pedro de Noronha'nın memleketinde 'Merhaba' dedi. Şahin, 6 aylık aşkıyla romantik anlar yaşadı. 38 yaşındaki mankenin bir buçuk aydır Noronha'nın yanında olması ise "Tülin, Portekiz'e gelin gitti" esprisi yaptırdı.
Şahin ile işadamı aşkının ilişkisi adım adım evliliğe gidiyor.
Şahin ile işadamı aşkının ilişkisi adım adım evliliğe gidiyor.
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