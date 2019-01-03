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  • 03.01.2019
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2019'a sevgilisi Pedro de Noronha ile Portekiz'de girdi

Portekiz kumruları
Güzel manken Tülin Şahin, 2019'a Portekizli aşkı işadamı Pedro de Noronha'nın memleketinde 'Merhaba' dedi. Şahin, 6 aylık aşkıyla romantik anlar yaşadı. 38 yaşındaki mankenin bir buçuk aydır Noronha'nın yanında olması ise "Tülin, Portekiz'e gelin gitti" esprisi yaptırdı.




Şahin ile işadamı aşkının ilişkisi adım adım evliliğe gidiyor.

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