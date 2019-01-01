Patroniçe Chloe

Popçu Serdar Ortaç'ın İrlandalı model eşi Chloe Loughnan, işleri büyüttü. Geçtiğimiz yıllarda bir mayo markası için tasarım yapan Chloe, şimdi de sağlıklı beslenmeye el attı.
İş dünyasına alışan güzel model, detoks içecekleri sunan bir firmayla el sıkıştı. 26 yaşındaki güzel model, marka için kendi adını taşıyan ananas, salatalık, kereviz ve ıspanak gibi karışımlardan oluşan tarifleri hayata geçirdi.
İş dünyasına alışan güzel model, detoks içecekleri sunan bir firmayla el sıkıştı. 26 yaşındaki güzel model, marka için kendi adını taşıyan ananas, salatalık, kereviz ve ıspanak gibi karışımlardan oluşan tarifleri hayata geçirdi.
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