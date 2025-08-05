Galatasaray'ın gözdesi elden kaçıyor!

WEST HAM TRANSFERİ BİTİRMEK ÜZERE

Galatasaray'ın da görüşme halinde olduğu John Victor için Botafago kulübü kapıyı 15 milyon eurodan açsa da, pazarlıklar sonucu rakam 8 milyon euro seviyelerine indi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre West Ham United, transferi kısa sürede resmiyete dökecek.