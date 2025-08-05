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Galatasaray'ın gözdesi elden kaçıyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kaleci arayışları devam ediyor. Uzun süre Ederson ile görüşme halinde olan sarı kırmızılılar, rotayı Brezilya'ya çevirdi. Aslan, Botafago'nun 29 yaşındaki kalecisi John Victor'da karar kıldı. Ancak Brezilyalı eldiven West Ham United'a transfer olmak üzere...

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Galatasaray'ın gözdesi elden kaçıyor!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışları devam ediyor. Birçok isimle görüşme halinde olan sarı kırmızılılar, John Victor isminde karar kıldı.

DEV TALİPLERİ VAR

Brezilya ekiplerinden Botafago forması giyen 29 yaşındaki eldivenin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Victor ile Galatasaray'ın yanı sıra Perimer Lig ekiplerinden West Ham United ve Manchester United da ilgileniyor.

GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR

Premier Lig'den dev talipleri olmasına karşın John Victor'un Galatasaray'da oynamak istediği belirtildi.

Victor'un bu tercihinin sebebi olarak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması gösterildi.

WEST HAM TRANSFERİ BİTİRMEK ÜZERE

Galatasaray'ın da görüşme halinde olduğu John Victor için Botafago kulübü kapıyı 15 milyon eurodan açsa da, pazarlıklar sonucu rakam 8 milyon euro seviyelerine indi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre West Ham United, transferi kısa sürede resmiyete dökecek.

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