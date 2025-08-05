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Türkiye ile Suriye arasında kısa vadede ticaret hedefi 5 milyar dolar! 10'dan fazla anlaşmaya imza atıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Suriye arasında yeni nesil kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması tesis edilmesi konusunda bu ülkeye teklifte bulunduklarını söyledi. Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında kısa vadede 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi için 10'dan fazla anlaşma imzalandığını ifade etti. Yapılan açıklamada, Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesinin (ETOK) kurulduğu bildirildi.

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Türkiye ile Suriye arasında kısa vadede ticaret hedefi 5 milyar dolar! 10'dan fazla anlaşmaya imza atıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Suriye arasında yeni nesil kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması tesis edilmesi konusunda bu ülkeye teklifte bulunduklarını söyledi.

Bakanlıkta düzenlenen Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Kurucu Protokolü İmza Töreni'ne, Ticaret Bakanı Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar katıldı.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Şaar'ın Suriye'nin ekonomi ve sanayi alanındaki ilk resmi misafiri olduğunu belirterek, konuk bakanın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile resmi temaslar gerçekleştireceğini, organize sanayi bölgelerinde inceleme yapacağını ve İstanbul'da iş insanlarıyla temaslarda bulunacağını kaydetti.

Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı (Bakan Bolat'ın paylaşımı)Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı (Bakan Bolat'ın paylaşımı)

Bolat, güçlü ve dirençli bir Suriye yönetimi ve ekonomisinin, başta Suriye halkı olmak üzere tüm bölgenin istikrarına katkı vereceğine işaret etti.

"EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZDE OLUMLU HAVA ESİYOR"
Bu ziyaretin, güçlendirilmiş ekonomik ortaklık vizyonuna yönelik çok önemli bir işaret fişeği olduğunu ifade eden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye ile yeni dönemde de ekonomik ilişkilerimizde olumlu bir hava esmektedir. 2024 yılında ticaretimiz 2,6 milyar dolardı. Bu yıl 7 ayda 1,9 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmine ulaştık. Suriyeli iş adamlarının, iş kadınlarının Türkiye ile olan ticarete gösterdikleri teveccüh nedeniyle hem kendilerine hem de Suriyeli mevkidaşıma ve bakanlık yetkililerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ülkemiz ile Suriye ekonomisinin bütünleşmesini hedefleyen, bölgemiz için referans olacak yeni nesil bir kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması tesis edilmesi konusunda kendilerine teklifte bulunduk. Daha önce Türkiye ile Suriye arasında imzalanmış olan ama 2011'den sonra fiilen işlemeyen serbest ticaret anlaşmasının yerine çok daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması yapılması konusunda önerilerimizi yaptık. Bundan sonra ekonomik işbirliği çalışmalarımız bu JETCO anlaşması temelinde hızlanacak."

Bolat, iki ülke arasında haziran ayında imzalanan uluslararası karayolu taşımacılığı alanındaki anlaşmanın da karşılıklı ekonomik ilişkileri hızlandıracağını aktararak, böylece Suriye'ye taşımacıların daha hızlı ve ucuz ulaşacağını, lojistik ağların genişleyeceğini söyledi.

İki ülke arasındaki İdari Gelişim ve Yönetişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'na ilişkin bilgi veren Bolat, bu anlaşmayla Suriye'nin ticaret, gümrük, ekonomi alanlarında kurumsal yapısının güçlendirilmesi için teknik yardım, işbirliği ve tecrübe paylaşımına yönelik güçlü bir zemin oluşturacaklarına işaret etti.

"GÜMRÜK KAPILARINDA MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"
Bolat, gümrük rejimi uygulamaları ve taşımacılık alanındaki faaliyetler için de kapsamlı istişarelere devam edeceklerini belirterek "Bu konuda da ortak gümrük komitesi kurulması önerisini kendilerine yaptık. Türkiye ve Suriye arasında halen faal olan 7 gümrük kapımızda artan yolcu ve ticaret trafiğini karşılayabilmek için modernizasyon ve genişletme çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı (Bakan Bolat'ın paylaşımı)Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı (Bakan Bolat'ın paylaşımı)

Geçen hafta Türkiye-Suriye doğal gaz boru hattının açılışının gerçekleştirildiğini anımsatan Bolat, doğal gazla 1200 megavatlık elektrik santralinin faal hale geleceğini ve 5 milyona yakın Suriyeli hanenin elektriğinde iyileşme sağlanacağını belirtti.

"TÜRKİYE-SURİYE İŞ KONSEYİ KURULACAK"
Türkiye-Suriye İş Konseyi'nin yeniden kurulacağını bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Yarın konseyin kuruluş sözleşmesi DEİK'te Türk ve Suriyeli iş kuruluşları arasında gerçekleştirilecek. İnşallah Türk bankalarımız da kısa vadede Suriye'de faaliyete geçmek için hazırlık yapıyorlar. Suriye'nin yeniden inşa ve imarı, alt ve üstyapılarda, sosyal konutlarda Türk girişimciler aktif rol almak için istekli. Bu konuda hem Suriye'de hem Türkiye'de karşılıklı görüşmeler iş dünyası kuruluşları ve müteşebbisler arasında giderek hızlanmaktadırlar. Türkiye olarak, Türkiye-Suriye ilişkilerini her alanda geliştirmekten ve karşılıklı işbirliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız."

"TÜRKİYE'Yİ STRATEJİK ORTAK OLARAK GÖRÜYORUZ"
Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin eskiye dayandığını, iki ülkenin coğrafi konum nedeniyle birbirinden ayrılamayacağını söyledi.

Türkiye'nin kendileri için ikinci bir vatan olduğuna işaret eden Şaar, "Türkiye ile ortak üretim yaparak, pazarlarımızı entegrasyon içerisinde yürüterek, karşılıklı yatırımlar yaparak, ekonominin herkesi kucaklamasını istiyoruz. Türkiye'yi stratejik ortak olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından iki bakan, Türkiye-Suriye JETCO Kurucu Protokolü ile İdari Gelişim ve Yönetişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

ORTAK HEDEFLER, ORTAK GELECEK: HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında kısa vadede 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi için 10'dan fazla anlaşma imzalandığını ifade etti.

Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı (Bakan Bolat'ın paylaşımı)Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı (Bakan Bolat'ın paylaşımı)

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TÜRKİYE-SURİYE EKONOMİ VE TİCARET ORTAK KOMİTESİNİ (ETOK) KURUYORUZ
Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesini kuran bu Anlaşma dışında bu tarihi ziyarette resmi ve özel kurumlarımız arasında 10'dan fazla Anlaşma imzalanmıştır.

ETOK'un kurulması ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı kurumsal bir mekanizma hayata geçirildi.

Her iki ülkeden Sayın Bakanların eş başkanlığında gerçekleştirilecek ETOK Toplantılarında önümüzdeki dönemde birlikte atılacak adımları içeren yol haritaları belirlenecektir.

KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRİYORUZ
Türkiye-Suriye İdari Kalkınma ve Yönetişim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı Sayın Bakanımız ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı tarafından imzalandı.

Mutabakat Zaptı ile Suriye'nin kurumsal altyapısının güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için mekanizmalar kurulması hususlarında mutabık kalındı.

GÜMRÜKLERDE ALT YAPIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ
Suriye'nin gümrük kapılarını ve altyapısını birlikte güçlendireceğiz. Gümrük kapılarındaki süreçleri iyileştirecek ve gümrük idareleri arasındaki işbirliğini güçlendireceğiz.

TÜRKİYE-SURİYE İŞ KONSEYİNİ KURUYORUZ
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu bünyesinde Türkiye-Suriye İş Konseyini yeniden tesis ediyor, Türkiye-Suriye İş Konseyi aracılığıyla iki ülke iş dünyası temsilcilerini düzenli olarak bir araya getiriyoruz.

Türkiye-Suriye İş Konseyi, çalışmalarının sonucunu ilgili Bakanlıklarla paylaşarak kamu–özel sektör işbirliğinin güçlenmesine katkı sunacaktır.

Bakan Bolat'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Bolat'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

YENİ MODELLER KURUYORUZ
ASO I Büyük Organize Sanayi Bölgesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve MEXT Teknoloji Merkezi Dijital Fabrikada gerçekleştirilen incelemelerle Suriye sanayisinin yeniden inşası için atılacak kurumsal adımlar şekillendirilecektir.

Kümelenme modelleri, üniversite–sanayi iş birliği, akıllı otomasyon ve lojistik yönetimi alanlarında iyi örneklerle iş birliği yolları ele alınacaktır.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİMİZİ YUVARLAK MASA TOPLANTILARINDA BULUŞTURDUK
Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Yuvarlak Masa Toplantıları ile iş dünyası temsilcilerimizi bir araya getiriyor, iş dünyamız arasındaki bağları kuvvetlendiriyoruz.

Yeni dönemde yeniden inşa süreci başta olmak üzere Suriye'nin sunduğu fırsatları kapsamlı bir şekilde ele aldık ve iş insanlarımızın atabileceği adımları değerlendirdik.

İş insanlarımızın sahadaki etkinliğini artırmak için Bakanlıklar olarak neler yapabileceğimizi ele aldık.

Yeni Dönem, Yeni Kurallar: Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Yol Haritasını Belirledik.

Ülkemiz ile Suriye arasında ekonomik entegrasyonu hedefleyen Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerinin yol haritasını belirledik.

İki ülkenin de menfaatleri doğrultusunda, bölgemiz için örnek olacak bir anlaşmayı hayata geçireceğiz.

SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINDA GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİYORUZ
Yıllar süren savaşla yıpranmış olan yolların, köprülerin, demir yolu ağlarının ıslahı ve yeniden inşasında Suriye ile işbirliğimizi güçlendireceğiz.

Geçtiğimiz günlerde aktif hale gelen Kilis–Halep doğalgaz boru hattı ile iki ülke arasındaki var olan işbirliğimizi somutlaştırıyoruz.

Müteahhitlik firmalarımızın Suriye'nin yeniden inşasına uluslararası tecrübeleri ile katkı sunması hususunda mutabık kaldık.

Firmalarımızın Suriye'de yap–işlet–devret ve kamu özel ortaklığı modelleri ile gerçekleştirilecek olan projeleri hayata geçirmeye hazır olduğunu aktardık.

Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı (Bakan Bolat'ın paylaşımı)Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı (Bakan Bolat'ın paylaşımı)

TRANSİT TAŞIMACILIK KURALLARINI HAYATA GEÇİRİYORUZ
İki ülke arasında ikili ve transit geçişlerin önünü açan Karayolu Mutabakat Zaptı ile taşımacılarımız için hızlı ve ucuz alternatif yolları hayata geçirmek üzere mutabık kaldık.

Ülkemiz ile Suriye arasında haftalık 17 sefer uçuş gerçekleştirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti paylaştık.

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