Türkiye ile Suriye arasında kısa vadede ticaret hedefi 5 milyar dolar! 10'dan fazla anlaşmaya imza atıldı

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Şaar'ın Suriye'nin ekonomi ve sanayi alanındaki ilk resmi misafiri olduğunu belirterek, konuk bakanın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile resmi temaslar gerçekleştireceğini, organize sanayi bölgelerinde inceleme yapacağını ve İstanbul'da iş insanlarıyla temaslarda bulunacağını kaydetti.

Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı (Bakan Bolat'ın paylaşımı)

Bolat, güçlü ve dirençli bir Suriye yönetimi ve ekonomisinin, başta Suriye halkı olmak üzere tüm bölgenin istikrarına katkı vereceğine işaret etti.

"EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZDE OLUMLU HAVA ESİYOR"

Bu ziyaretin, güçlendirilmiş ekonomik ortaklık vizyonuna yönelik çok önemli bir işaret fişeği olduğunu ifade eden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye ile yeni dönemde de ekonomik ilişkilerimizde olumlu bir hava esmektedir. 2024 yılında ticaretimiz 2,6 milyar dolardı. Bu yıl 7 ayda 1,9 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmine ulaştık. Suriyeli iş adamlarının, iş kadınlarının Türkiye ile olan ticarete gösterdikleri teveccüh nedeniyle hem kendilerine hem de Suriyeli mevkidaşıma ve bakanlık yetkililerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ülkemiz ile Suriye ekonomisinin bütünleşmesini hedefleyen, bölgemiz için referans olacak yeni nesil bir kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması tesis edilmesi konusunda kendilerine teklifte bulunduk. Daha önce Türkiye ile Suriye arasında imzalanmış olan ama 2011'den sonra fiilen işlemeyen serbest ticaret anlaşmasının yerine çok daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması yapılması konusunda önerilerimizi yaptık. Bundan sonra ekonomik işbirliği çalışmalarımız bu JETCO anlaşması temelinde hızlanacak."

Bolat, iki ülke arasında haziran ayında imzalanan uluslararası karayolu taşımacılığı alanındaki anlaşmanın da karşılıklı ekonomik ilişkileri hızlandıracağını aktararak, böylece Suriye'ye taşımacıların daha hızlı ve ucuz ulaşacağını, lojistik ağların genişleyeceğini söyledi.

İki ülke arasındaki İdari Gelişim ve Yönetişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'na ilişkin bilgi veren Bolat, bu anlaşmayla Suriye'nin ticaret, gümrük, ekonomi alanlarında kurumsal yapısının güçlendirilmesi için teknik yardım, işbirliği ve tecrübe paylaşımına yönelik güçlü bir zemin oluşturacaklarına işaret etti.

"GÜMRÜK KAPILARINDA MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Bolat, gümrük rejimi uygulamaları ve taşımacılık alanındaki faaliyetler için de kapsamlı istişarelere devam edeceklerini belirterek "Bu konuda da ortak gümrük komitesi kurulması önerisini kendilerine yaptık. Türkiye ve Suriye arasında halen faal olan 7 gümrük kapımızda artan yolcu ve ticaret trafiğini karşılayabilmek için modernizasyon ve genişletme çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.