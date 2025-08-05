Yurtta İzmir başta olmak üzere Tekirdağ, Aydın gibi büyük şehirler başta olmak üzere birçok önemli ilçe yaz döneminde su sıkıntısı yaşıyor. Kuraklığın giderek arttığı bu günlerde turizm için kritik öneme sahip tatil beldeleri başta olmak üzere, CHP'li yerel yönetimlerin beceriksiz tutumları Türkiye'yi "susuz yaz"la karşı karşıya bırakıyor. Patlak veren su krizinde İzmir'de 6'şar saatlik su kesintisi, Tekirdağ'da ise vatandaşlar 1990'ların başında İstanbul'da olduğu gibi ellerinde su bidonlarıyla kuyruk oluşturuyor. İstanbul'da ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği Melen başta olmak üzere büyük projeler sayesinde şimdilik su sıkıntısı çekilmiyor. Ancak 6 yılda su ihtiyacını karşılamak için tek bir çivi dahi çakılmaması İstanbul'un 1994 öncesinde olduğu gibi "Kerbela"ya dönebileceği korkusunu yaşatıyor.
"BAŞKAN ERDOĞAN'IN YATIRIMLARI SAYESİNDEDİR"
"Suyun profesörü" olarak bilinen dönemin İSKİ Genel Müdürü ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'de su sıkıntısının yaşanmasında iklim değişikliği kadar yerel yönetimlerin beceriksizliğinin de kritik önemde olduğunu söyledi. CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için oluşturduğu internet sitesinde "Melen" projesinden bahsedildiğine dikkat çeken Eroğlu, "Biz Melen'i hayata geçireli yıllar oldu. İstanbul bugün su sıkıntısı çekmiyorsa, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başta Melen olmak üzere yapılan yatırımların sayesindedir" ifadelerini kullandı.
"SON 6 YILDA TEK BİR SU KAYNAĞI EKLENMEDİ"
İstanbul susuz kalmamasını sağlayan en büyük yatırımın "Büyük Melen Projesi" olduğunu vurgulayan Eroğlu "Melen'den İstanbul'a ilk su 20 Ekim 2007'de akmaya başladı. O günden bu yana, şehrin su ihtiyacının büyük kısmı bu hattan karşılanıyor. Sayın Erdoğan'ın İstanbul için yaptığı barajlar, isale hatları, terfi merkezleri ve içme suyu ileri arıtma tesis yatırımları sayesinde İstanbul'da sular akmaktadır. Son 6 yılda İstanbul'a tek bir damla yeni su kaynağı eklenmedi. Yine de Melen ve Yeşilçay sayesinde musluklardan su akıyor" ifadelerini kullandı.
"KERBELA'YA DÖNER"
İstanbul'da gerekli yatırımların yapılmaması halinde 1994 öncesinde olduğu gibi "Kerbela" dönemine dönülmesinin kaçınılmaz olacağına dikkat çeken eski Bakan Eroğlu, "İzmir'de de yanlış üzerine yanlış yapıldı. İzmir'de yaptıklarımızın üzerine bir taş bile koyamadılar. Yaptık bari işletin. Eğer biz İzmir'de olsaydık, bugün yaşanan su sıkıntısı olmazdı" dedi.
"HAZIR PROJELERİN GÖLGESİNDE BİLE BİR ŞEY YAPAMIYORLAR"
İstanbul başta olmak üzere su sıkıntısı yaşanan yerlerde CHP'li yerel yönetimlerin işi "yüzlerine gözlerine" bulaştırdıklarını savunan Eroğlu, "Hazır projelerin gölgesinde, yeni bir damla su getiremeyenlerin Melen'i diline dolaması ise abesle iştigaldir. Politika yapmaktan iş yapamıyorlar. Büyük Melen suyu Boğaz'ı tünelle geçerek Kâğıthane'ye ulaşıyor. İstanbul Boğazı'nın altında günde 3 milyon metreküp suyu ileten dev tünelden ilk geçen başbakanlığı döneminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu" dedi.
MELEN PROJESİ'NİN İLK ETABI 20 EKİM 2007 TARİHİNDE TAMAMLANDI
İstanbul'un acil su ihtiyacını karşılamak amacıyla Melen ile Yeşilçay sistemi arasında yapımına başlanan 105 kilometrelik boru hattı, regülatör, pompa istasyonu, terfi hattı ve terfi deposu 20 Ekim 2007 tarihinde tamamlandı.
İstanbul'un uzun dönemli su ihtiyacını karşılamak amacıyla DSİ tarafından hazırlanan ve 3 aşamadan oluşan Büyük Melen Projesi'nin 1'inci aşaması 2001 yılında başladı. Bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 182 kilometre uzunluğunda Melen İsale Hattı, "Cumhuriyet Arıtma Tesisi" ve "Boğaziçi Tüneli" inşaatı sürdürülürken, kentin acil su ihtiyacının ortaya çıkması üzerine DSİ, Melen Çayı'ndan gelen suyu 105 kilometrelik boru hattı ile 2001 yılında devreye giren Yeşilçay sistemine entegre etmek için çalışma başlattı. Yoğun şekilde sürdürülen çalışma kapsamında 105 kilometrelik boru hattı, regülatör, pompa istasyonu, terfi hattı ve terfi deposunun yapımı tamamlandı. Sisteme enerji verecek trafo merkezi, enerji nakil hattı ve idare binası da bitirildi. Melen regülatöründe su tutma işlemi başladı.
TEKİRDAĞ 90'LARA DÖNDÜ
CHP'li Tekirdağ Belediyesi haftalardır vatandaşı mağdur etmeyi sürdürüyor. Kentte yaklaşık 2 aydır süren su kesintileri, vatandaşı canından bezdirdi. Sürekli su kesintisi yaşanan Marmaraereğlisi'nde yer alan Dereağzı Mahallesi'ndeki vatandaşlar, bidonlarla cami ve çevredeki çeşmelerden su dolduruyor. Mağduriyet öyle bir hâl aldı ki bazı vatandaşlar çareyi müstakil evlerine su deposu yaptırmakta buldu. İmkânı olmayanlar ise TESKİ'nin su tankerlerini bekliyor. Aralıklarla gelen suyun da pis aktığını söyleyen kent halkı, yazlıkçıların kenti terk ettiğini belirtti. Mağduriyetin bir an önce sona ermesini isteyen mahalleli, yetkililerden acil çözüm bekliyor. CHP'li Tekirdağ Belediyesi ve TESKİ (Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) yetkilileri sorunu çözmek yerine ihmallerin çilesini vatandaşa kesiyor. Muğla Bodrum'dan gelen susuzluk görüntüleri de vatandaşın çilesini ortaya koyuyor.
Türkiye'nin önde gelen tatil yerlerinden Çeşme'de kuraklık ve yaz sezonunda artan nüfus nedeniyle başlatılan günlük su kesintileri 7 saatten 10 saate çıkarıldı. Su kesintilerinin İzmir genelinde de uygulanacağı duyuruldu. İZSU kent genelinde de 6 Ağustos'tan itibaren saat 23.00 ile 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı belirtildi. 65 yaşındaki emekli asker Muharrem Kırdı, "Çeşme'de geçtiğimiz haftadan beri su kesintisi var. Kesintiler 10 saate çıktı. Belediye büyük su sorununa ilgisiz. Klasik CHP anlayışı" dedi. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, "Vatandaşlar mağduriyet yaşıyor" diye konuştu.
MOGAN KURUYOR YAVAŞ SEYREDİYOR
Aynı zamanda Ankara'nın barajları kuruyor, gölleri bataklığa dönüşüyor. Mogan Gölü'nde su çekildi, çevre kirliliği ortaya çıktı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı çözüm üretmemekle suçlayan AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın "2014'te aynı kuraklık yaşandığında Kızılırmak'tan can suyu verdik, gölü kurtardık. 2008 yılında tamamlanan ve Kesikköprü-İvedik Arıtma Tesisleri üzerinden Mogan'a ulaşan hat aracılığıyla günlük 25-50 bin metreküp olmak üzere toplam 18 milyon metreküp su göle aktarılmış, böylece göl seviyesi kontrol altına alınmıştı. Bu sistem sayesinde yalnızca Mogan değil, Eymir Gölü de desteklenmişti. Yavaş gölü kaderine terk etti. Sadece izliyor, beceriksizliğini vatandaşa fatura ediyor. Bu halk sizden bahane değil, hizmet bekliyor" dedi.