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Netanyahu ateşkesi engelledi gizli toplantının tutanakları ortaya çıktı! Tel Aviv’in işgal planı

İsrail Gazze’de işgali genişletmek ve saldırıları artırmak için harekete geçti. İsrailli siyasi ve güvenlik yetkililerinin gizli toplantısının detayları ortaya çıkarken Netanyahu’nun hem esirlerin bırakılması hem de ateşkesin sağlanmasına yönelik tüm önerileri reddettiği belirtildi.

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Netanyahu ateşkesi engelledi gizli toplantının tutanakları ortaya çıktı! Tel Aviv’in işgal planı

İsrail ülke içindeki tüm tepkilere rağmen Gazze'de saldırıları artırmak ve işgali genişletmek için harekete geçti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bakanlar ve İsrail Savunma Kuvvetleri içindeki itirazlara rağmen Gazze'nin tamamen işgali planına kabine desteği arayacağını söylediği bildirildi.

Netanyahu, ReutersNetanyahu, Reuters

NETANYAHU ATEŞKESİ ENGELLEDİ

İsrailli siyasi ve güvenlik yetkilileri arasında yapılan gizli bir toplantıda, Netanyahu'nun hem tüm esirlerin serbest bırakılmasını hem de ateşkesi sağlayabilecek önerileri reddedildiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, İsrailli güvenlik yetkililerinin, söz konusu toplantıda esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de çatışmaların durdurulmasını öngören kapsamlı anlaşmayı desteklediğini ancak Başbakan Netanyahu'nun bunu reddettiğini ortaya koyan belgeleri yayımladı.

Gazze, AAGazze, AA

GİZLİ TOPLANTININ TUTANAKLARI ORTAYA ÇIKTI

Kanalın ulaştığı tutanaklar, güvenlik ve istihbarat kurumlarının başındaki isimlerin o dönemde kapsamlı bir anlaşmaya varılabileceğine ve gerekirse savaşa yeniden başlanabileceğine inandığını ancak Netanyahu'nun bunu reddettiğini açıkça ortaya koyuyor.

Tutanaklara göre, İsrail liderliğinin tamamı, insani meselelerde baskı uygulamanın Hamas'ı teslim olmaya zorlayacağını öngörerek hata yaptı.

Beş ayın ardından, İsrail'in Gazze'ye yardım girişleri konusundaki tutumu, Hamas üzerinde hiçbir etki yapmazken Tel Aviv'in uluslararası arenadaki konumuna büyük zarar verdi.

Gazze, AAGazze, AA

İSRAİLLİ GÜVENLİK YETKİLİLERİ DE ATEŞKES İSTİYOR

Haberde, İsrailli güvenlik yetkililerinin çoğunun, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını içeren kapsamlı bir anlaşmayı desteklediği belirtildi.

Ancak bunun gerçekleşmesi için Hamas ile anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi yani çatışmaların sona erdirilme koşullarının müzakere edilmesi gerektiği ifade edildi. Buna rağmen, Netanyahu liderliğindeki siyasi yönetimin bu öneriyi reddettiği vurgulandı.

Gazze, AAGazze, AA

ESİR AİLELERİNİ RESMEN KANDIRDILAR

İsrailli Esir Aileleri Heyeti, Kanal 13'ün yayımladığı gizli belgelere ilişkin haberin, kapsamlı bir esir takası anlaşmasının mümkün olduğunu kanıtladığını belirtti.

Aileler, Netanyahu hükümetinin bu tür anlaşmaları bilinçli şekilde engellediğini ve kamuoyunu yanılttığını vurguladı.

Güvenlik yetkililerinin sunduğu uygulanabilir önerilerin hükümetçe reddedildiği, bu süreçte bazı esirlerin hayattayken Gazze'de öldüğü ifade edildi.

Aileler, önceki anlaşmanın sona ermesinden bu yana 50 askerin öldüğünü, ne askeri başarı ne de esirlerin geri getirildiğini belirtti. Hamas ise tüm İsrailli esirleri toplu halde bırakmaya hazır olduğunu, ancak bunun için "savaşın" sona ermesi ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Muhalefet ve esir aileleri, Netanyahu'nun, savaşı sona erdirmesi halinde hükümetinin, savaşı bitirmeye karşı çıkan aşırı sağcı ortakların çekilmesiyle dağılmasından endişe ettiğini ve iktidarda kalmak için savaşı uzatacak çözümleri tercih ettiğini savunuyor.

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