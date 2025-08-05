Netanyahu ateşkesi engelledi gizli toplantının tutanakları ortaya çıktı! Tel Aviv’in işgal planı

İsrail ülke içindeki tüm tepkilere rağmen Gazze 'de saldırıları artırmak ve işgali genişletmek için harekete geçti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun bakanlar ve İsrail Savunma Kuvvetleri içindeki itirazlara rağmen Gazze'nin tamamen işgali planına kabine desteği arayacağını söylediği bildirildi.

Netanyahu, Reuters

NETANYAHU ATEŞKESİ ENGELLEDİ

İsrailli siyasi ve güvenlik yetkilileri arasında yapılan gizli bir toplantıda, Netanyahu'nun hem tüm esirlerin serbest bırakılmasını hem de ateşkesi sağlayabilecek önerileri reddedildiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, İsrailli güvenlik yetkililerinin, söz konusu toplantıda esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de çatışmaların durdurulmasını öngören kapsamlı anlaşmayı desteklediğini ancak Başbakan Netanyahu'nun bunu reddettiğini ortaya koyan belgeleri yayımladı.