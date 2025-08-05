"Terörsüz Türkiye" komisyonu mesaiye başladı! Kurtulmuş'tan "beka meselesi" vurgusu: Önce silah bırakma sonra yasal düzenleme

PKK'nın silah bırakma ve tasfiyesi sürecinde gerekli olan yasal altyapıyı hazırlayacak olan, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu yaz boyunca sürecek olan çalışmalarına başladı.
Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonunun açılış konuşmasını yaptı.
Kurtulmuş'un açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Tarihi bir dönüm noktasındayız. Yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Bu komisyon sıradan bir heyet değil, milletin iradesini temsil ediyor. Komisyonumuz on yıllardır milletimizin enerjisini tüketen ve kardeşi kardeşten uzaklaştırmaya çalışanların provoke ettiği bir meseleye yeni bir gözle bakma iradesinin de yansımasıdır.
"ASLİ MESELEMİZ, KARDEŞLİĞİN TEMİNATIDIR"
Süreçteki asli meselenin; vicdan ve adaletle hareket etmenin teminatı olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Burada asli meselemiz hiç şüphesiz yeniden anayasa yazmak, hukuk reformu yapmak ya da tüm meseleleri bir anda çözmek değildir. Meclis'in halkı sesi olması yanında toplumsal barışın sağlayıcısı kardeşliğin teminatı, çözümün meşru adresi olduğunu hatırlatma idaresidir. Siyasi hesaplarla, dar tanımlarla ve kalıplarla değil, cesaretle, vicdanla ve adaletle hareket etmenin adıdır. Örgütün kendini feshederek silahların tamamen susdurulmasıyla başlayan süreç herhangi bir kişi, kurum ya da siyasi yapının değil, doğrudan doğruya aziz milletimizin meselesidir.
Terör eylemlerinin ülkemize yaşattığı bütün karanlık yıllar her bir yurttaşımızın ortak kaybıdır, ortak acısıdır.
"ORTAK ACILARIMIZI ORTAK UMUDA ÇEVİRMEK İÇİN BURADAYIZ"
İçimize sokulmaya çalışılan ayrılık fitnesine milletimiz izin vermemiştir. Terör sadece canlarımızı almadı umudumuzu da çaldı. Farklı isimler ve maskeler ardında birçok yapının ülkemizin önünü kesmeye çalıştığına şahit olduk. Ortak acılarımızı ortak umuda çevirmek için buradayız.
"TÜRK KÜRT KARDEŞLİĞİ COĞRAFYAMIZIN ASLİ KODUDUR"
Terörsüz Türkiye açıkçası terörsüz bir bölge demektir. Türk Kürt kardeşliği coğrafyamızın asli kodudur. Kaderdaşlık yalnız savaş meydanlarında değil umutta da birlikte yürümektir. Meclis çözümün meşru adresidir.
Meclis hakikati duyan en yüksek demokratik çatıdır. Biz bu komisyonda birlikte hareket edeceğiz. Şahit olduğumuz silah bırakma süreci pazarlık süreci asla değildir. Terör belasıyla uğraşmamış olsaydık nice okullar, üniversite hastaneler daha önce inşa edilebilirdi. Bugünlerde ulaştığımız bu noktaya çok daha önce ulaşmamız mümkündü. Tüm kayıpların ötesinde en ağır bedel canla ödenmiştir."
AK PARTİ, MHP, CHP, DEM... 48 ÜYEYLE KOMİSYON MESAİYE BAŞLIYOR
Komisyon üyesi olarak toplantıya davet edilen milletvekilleri ise şu şekilde:
AK Parti: Genel Başkan Yardımcılarından Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu,
CHP: Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun,
MHP: Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut,
DEM Parti: Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek,
Yeni Yol Partisi: Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici,
Türkiye İşçi Partisi: İstanbul Milletvekili Ahmet Şık,
EMEP: İstanbul Milletvekili İskender Bayhan,
Yeniden Refah Partisi: İstanbul Milletvekili Doğan Bekin,
DSP: Genel Başkan Önder Aksakal,
HÜDA PAR: Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu,
Demokrat Parti: İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş."
KARARLAR HANGİ ÇOĞUNLUKLA ALINACAK?
Komisyonda önemli, stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk aranacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Nitelikli kararlar için de önemli stratejik kararlar için de nitelikli çoğunluk, yani beşte üç çoğunluğu arayacağız ki, bu hep beraber bütün katılan partilerin birlikte karar aldığı bir süreç olarak ilerlesin" dedi.
KOMİSYON KİMLERİ DİNLEYECEK?
Komisyonun, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, hukukçular, akademisyenlerin de arasında olduğu çok sayıda kişiyi dinleyecek. Numan Kurtulmuş, "herhangi bir şekilde bu konuyla ilgili birtakım projeleri olan toplum kesimlerine de komisyonunun açık olduğunu" bildirdi.