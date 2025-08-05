Kamçatka’daki deprem Rus nükleer denizaltı üssünü vurdu! Hasar uydu görüntülerinde ortaya çıktı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda geçtiğimiz hafta meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından Uzak Doğu bölgesindeki bir nükleer denizaltı üssünün hasar gördüğü ortaya çıktı.
DENİZALTI ÜSSÜNDEKİ HASAR ORTAYA ÇIKTI
Ticari uydu şirketi Planet Labs tarafından pazar günü çekilen uydu görüntülerine göre, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki Pasifik Filosu'nun kilit noktalarından biri olan Rybachiy denizaltı üssündeki yüzen iskelenin ciddi şekilde hasar gördüğü görüldü. İskelenin bir bölümü demirleme yerinden kopmuş gibi görünüyor.
DENİZALTILARDA HASAR YOK
Aralarında beş denizaltının da bulunduğu birkaç gemi yakındaki iskelelere demirlemiş halde görülürken bunlarda bir hasar görülmediği belirtildi.
RADYASYON SEVİYESİNDE SORUN YOK
Üssün hasar gördüğüne dair resmi bir açıklama yapılmadı ve Rus medyası da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Nükleer tesisleri izleyen uluslararası kuruluşlar, bölgede radyasyon seviyelerinin yükseldiğini bildirmedi.