Kamçatka’daki deprem Rus nükleer denizaltı üssünü vurdu! Hasar uydu görüntülerinde ortaya çıktı

2023 yılında Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları sırasında Vladivostok liman kenti açıklarında Rusya'nın Pasifik Filosuna ait denizaltılar, Fotoğraf New York Times'tan alınmıştır SOVYET DÖNEMİNDE KURULDU LOKASYON BİLİNÇLİ SEÇİLDİ New York Times Rybachiy'nin yüzen iskelelerinden bazılarının yepyeni olduğunu, orduya göre, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana üsse en az iki yeni iskele hizmete girdiğini belirtti. Sovyet döneminde inşa edilen üs, gemileri açık denizin yüksek dalgalarından ve fırtınalarından korumak amacıyla birkaç mil uzaklıktaki bir koyda kurulmuştu.

AA TSUNAMİ DALGALARI ETKİLEDİ Rybachiy'deki iskelelerden birkaçı sağlam görünse de bir tanesinde depremin yol açtığı tsunami dalgalarının neden olduğu hasar belirtileri görüldü. Rus ordusunu incelemek için açık kaynaklı veriler kullanan bir araştırma grubu olan Çatışma İstihbarat Ekibi, bir değerlendirme talebi üzerine The New York Times'a yaptığı açıklamada, "Bunun üssün savaşa hazır olma durumunu etkilemesi pek olası değil ve iskelenin onarımı muhtemelen maliyetli olmayacak." dedi. Üs, küçük çaplı hasar gören Petropavlovsk-Kamçatski bölgesinin başkentiyle aynı koyda yer alıyor. Tsunami dalgaları şehre ulaşmadı ancak birkaç mil ötedeki açık denizde görüldü.