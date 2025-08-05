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Kamçatka’daki deprem Rus nükleer denizaltı üssünü vurdu! Hasar uydu görüntülerinde ortaya çıktı

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’ndaki 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından Rusya’nın bir nükleer denizaltı üssünde hasar meydana geldiği ortaya çıktı. Ticari uydu şirketi Planet Labs tarafından pazar günü çekilen uydu görüntülerine göre, Pasifik Filosu'nun kilit noktalarından biri olan Rybachiy denizaltı üssündeki yüzen iskele ciddi şekilde hasar gördü.

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Kamçatka’daki deprem Rus nükleer denizaltı üssünü vurdu! Hasar uydu görüntülerinde ortaya çıktı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda geçtiğimiz hafta meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından Uzak Doğu bölgesindeki bir nükleer denizaltı üssünün hasar gördüğü ortaya çıktı.

Kamçatka'daki depremin ardından tsunami dalgaları, AAKamçatka'daki depremin ardından tsunami dalgaları, AA

DENİZALTI ÜSSÜNDEKİ HASAR ORTAYA ÇIKTI

Ticari uydu şirketi Planet Labs tarafından pazar günü çekilen uydu görüntülerine göre, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki Pasifik Filosu'nun kilit noktalarından biri olan Rybachiy denizaltı üssündeki yüzen iskelenin ciddi şekilde hasar gördüğü görüldü. İskelenin bir bölümü demirleme yerinden kopmuş gibi görünüyor.

Fotoğraf New York Times'tan alınmıştırFotoğraf New York Times'tan alınmıştır

DENİZALTILARDA HASAR YOK

Aralarında beş denizaltının da bulunduğu birkaç gemi yakındaki iskelelere demirlemiş halde görülürken bunlarda bir hasar görülmediği belirtildi.

RADYASYON SEVİYESİNDE SORUN YOK

Üssün hasar gördüğüne dair resmi bir açıklama yapılmadı ve Rus medyası da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Nükleer tesisleri izleyen uluslararası kuruluşlar, bölgede radyasyon seviyelerinin yükseldiğini bildirmedi.

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New York Times Rybachiy'nin yüzen iskelelerinden bazılarının yepyeni olduğunu, orduya göre, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana üsse en az iki yeni iskele hizmete girdiğini belirtti.

Sovyet döneminde inşa edilen üs, gemileri açık denizin yüksek dalgalarından ve fırtınalarından korumak amacıyla birkaç mil uzaklıktaki bir koyda kurulmuştu.

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TSUNAMİ DALGALARI ETKİLEDİ

Rybachiy'deki iskelelerden birkaçı sağlam görünse de bir tanesinde depremin yol açtığı tsunami dalgalarının neden olduğu hasar belirtileri görüldü.

Rus ordusunu incelemek için açık kaynaklı veriler kullanan bir araştırma grubu olan Çatışma İstihbarat Ekibi, bir değerlendirme talebi üzerine The New York Times'a yaptığı açıklamada, "Bunun üssün savaşa hazır olma durumunu etkilemesi pek olası değil ve iskelenin onarımı muhtemelen maliyetli olmayacak." dedi.

Üs, küçük çaplı hasar gören Petropavlovsk-Kamçatski bölgesinin başkentiyle aynı koyda yer alıyor.

Tsunami dalgaları şehre ulaşmadı ancak birkaç mil ötedeki açık denizde görüldü.

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New York Times'ın belirttiğine göre denizaltı üssü ve Rybachiy kasabası, halkın erişiminin kısıtlı olduğu yüksek güvenlikli bölgeler.

Rusya, bu yaz Ukrayna'nın Rusya topraklarından başlattığı ve cephe hattından binlerce mil uzakta bulunan, aralarında Doğu Sibirya'daki bir havaalanının da bulunduğu birçok yüksek profilli hedefi vuran insansız hava aracı saldırısının ardından askeri varlıklarının bir kısmını doğuya taşımıştı.

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