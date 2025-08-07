PODCAST CANLI YAYIN

Sahte diploma skandalında kan donduran yeni detaylar! Depremde ölen avukatlarla dalga geçtiler

Sahte diploma skandalıyla ilgili kan donduran yeni ayrıntılara ulaşıldı. Her geçen gün yeni bir detayla gündem olan sahte diploma çetesinin vicdansızlıkları da gizli kalmadı. 6 Şubat depremleri tüm Türkiye'yi yasa boğarken çete üyelerinin depremler sonrası yaptıkları "pes" dedirtti. Şebekenin, depremde vefat eden hukukçuların isimlerini birbirleriyle rahmet dilekleriyle paylaştıkları öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sahte diploma skandalında kan donduran yeni detaylar! Depremde ölen avukatlarla dalga geçtiler

Türkiye'nin gündemine oturan sahte diploma skandalıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Sahte kimlik ve belgelerle e-imza üreten şebekenin 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden bazı avukatların diplomalarını sistemden silerek, yerlerine diploma talep eden kişilerin kayıtlarını yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Asrın felaketi Kahramanmaraş Depremleri (takvim fotoğraf arşivi)Asrın felaketi Kahramanmaraş Depremleri (takvim fotoğraf arşivi)

Sahte diploma ve sürücü belgesi üreten çete nasıl SOMElendi! BTK gerçeği... 4 bakanlık koordineli çalıştıSahte diploma ve sürücü belgesi üreten çete nasıl SOMElendi! BTK gerçeği... 4 bakanlık koordineli çalıştı
Sahte diploma ve sürücü belgesi üreten çete nasıl "SOME"lendi! BTK gerçeği... 4 bakanlık koordineli çalıştı

ÖLEN AVUKATLARIN KAYITLARINI SİLMİŞLER

Diplomaları sistemden silinerek başkalarına diploma verilen bu avukatlardan ikisinin 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden avukat Nesibe Kaya Zabun ile Malatya'da hayatını kaybeden stajyer avukat Ali Mert İnce olduğu öğrenildi. Depremde vefat eden hukukçuların isimlerini birbirleriyle nasıl paylaştıklarının detayları da öğrenildi. Şebeke üyelerinin depremde vefat eden avukatların isimlerini rahmet dileklerini içeren mesajlarla birbirlerine gönderdikleri tespit edildi. İddianamede yer alan tespitlere göre, şüpheli Yelda Boğa'nın cep telefonunda yapılan incelemede, dosya şüphelilerinden Ziya Kadiroğlu ve Mıhyeddin Yakışır ile yoğun mesajlaşmaları bulundu. İddianemede, "Depremde vefat eden avukatların listelerini temin etmek suretiyle birbirlerine göndererek rahmet dileklerini ileten mesajlar tespit edilmiştir" denildi. İddianamede ayrıca "Şüphelilerin vefat eden avukatların isimlerini ve mezuniyetlerini tespit ederek üniversitedeki kayıtlarını sildikleri, ardından kendilerinden hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden kişileri vefat eden avukatların yerine ilgili üniversitelere kayıt ettikleri bilinmektedir" ifadesine yer verildi.

Çete lideri Ziya Kadiroğlu (İHA)Çete lideri Ziya Kadiroğlu (İHA)

Sahte diploma çetesine operasyon: 37 tutuklama 150 adli kontrol | Bakan Yerlikaya duyurdu: 57 adet sahte diploma 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştirSahte diploma çetesine operasyon: 37 tutuklama 150 adli kontrol | Bakan Yerlikaya duyurdu: 57 adet sahte diploma 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir

Soruşturma kapsamında tutuklanan Yusuf Algan Çelik'in iddianamede yer alan ifadesine ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Algan ifadesinde sosyal medya platformu instagramda "diploma verilir" ilanı gördü. Buradaki ilana tıklayan Algan kendisini Oğuz ismiyle tanıtan biriyle konuştu ve ondan turist rehberlik diploması istedi. Oğuz isimli şahıs ise ücretinin 200 bin TL olduğunu söyledi. Parayı gönderen Algan'a sahte diploma düzenlendi. Ancak daha sonra ücret 500 bin TL'ye çıkarıldı. Parayı vermeyince Algan'ın sahte mezuniyet kaydı e-devletten silindi.

Hayatını kaybeden avukatlarHayatını kaybeden avukatlar

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bakan Yumaklı'dan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar | "Önümüzdeki 1 hafta çok riskli" diyerek uyardı! Orman yangınları neden ve nasıl çıkıyor?
CHP'li İBB'de iş insanlarından alınan rüşvetler kreş yapıyoruz yalanıyla cebe indirildi! 100 milyonluk vurgun
Memura emekliye zam + %5.30 fark: Maaş hesabı başladı, refah payı masada! Teklif nasıl belirlenecek? 4C'li polis, öğretmen...
Borsa İstanbul
De Kuip'te teslimiyet! Feyenoord - Fenerbahçe: 2-1 | MAÇ SONUCU
Türkiye’nin dijital kalkanı devrede: Sahte e-imza çetesi çökertildi 37 şüpheli tutuklandı! 10 maddede yalanlar ve gerçekler
Millet ve devlet arasındaki güven sarsılmaya çalışılıyor! Devletin mücadelesi: Algı operasyonlarına karşı güven inşası
Türk Telekom
Böylesi algı operasyonunun masterclass'ı! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın "CV'sinden lisans bilgilerini sildi" iddiası çöktü
Damlaya Damlaya ev olur!
ABD ordusu duyurdu: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı! 5 asker yaralandı
Takvim Türkiye'ye duyurmuştu! KAP'a bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ne kadar sahteci varsa söküp atacağız | YPG'ye uyarı | "Komisyonun odağı PKK'nın feshi"
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
Trump'ın özel elçisi Witkoff Moskova'da! Trump Putin'i tehdit etmişti: ABD yaptırım uygulayacak mı?
Alman basını ileri gitti! Gazze’deki açlık krizini yalanlamak için AA muhabirini ve Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdiler
İstanbul'da bu geceye dikkat: Lokal yağışlar geliyor! Meteoroloji'den fırtına alarmı verildi! Yağmurlu hava kaç gün sürecek?
Beşiktaş'tan 3 bomba! Kartal Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kıskandıracak
AK Parti'den 81 il 973 ilçede "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları! 8 Ağustos'ta başlıyor: Terörsüz Türkiye süreci yüz yüze anlatılacak
Suriye Tartus'ta sinsi provokasyon! Esad artığı Şebbihalar Atatürk tişörtüyle kiliseyi kana bulayacaktı: Kıskıvrak yakalandılar