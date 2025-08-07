Sahte diploma skandalında kan donduran yeni detaylar! Depremde ölen avukatlarla dalga geçtiler

Asrın felaketi Kahramanmaraş Depremleri (takvim fotoğraf arşivi)

ÖLEN AVUKATLARIN KAYITLARINI SİLMİŞLER

Diplomaları sistemden silinerek başkalarına diploma verilen bu avukatlardan ikisinin 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden avukat Nesibe Kaya Zabun ile Malatya'da hayatını kaybeden stajyer avukat Ali Mert İnce olduğu öğrenildi. Depremde vefat eden hukukçuların isimlerini birbirleriyle nasıl paylaştıklarının detayları da öğrenildi. Şebeke üyelerinin depremde vefat eden avukatların isimlerini rahmet dileklerini içeren mesajlarla birbirlerine gönderdikleri tespit edildi. İddianamede yer alan tespitlere göre, şüpheli Yelda Boğa'nın cep telefonunda yapılan incelemede, dosya şüphelilerinden Ziya Kadiroğlu ve Mıhyeddin Yakışır ile yoğun mesajlaşmaları bulundu. İddianemede, "Depremde vefat eden avukatların listelerini temin etmek suretiyle birbirlerine göndererek rahmet dileklerini ileten mesajlar tespit edilmiştir" denildi. İddianamede ayrıca "Şüphelilerin vefat eden avukatların isimlerini ve mezuniyetlerini tespit ederek üniversitedeki kayıtlarını sildikleri, ardından kendilerinden hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden kişileri vefat eden avukatların yerine ilgili üniversitelere kayıt ettikleri bilinmektedir" ifadesine yer verildi.