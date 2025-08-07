Sahte diploma skandalında kan donduran yeni detaylar! Depremde ölen avukatlarla dalga geçtiler

Türkiye'nin gündemine oturan sahte diploma skandalıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Sahte kimlik ve belgelerle e-imza üreten şebekenin 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden bazı avukatların diplomalarını sistemden silerek, yerlerine diploma talep eden kişilerin kayıtlarını yaptıkları ortaya çıkmıştı.
ÖLEN AVUKATLARIN KAYITLARINI SİLMİŞLER
Diplomaları sistemden silinerek başkalarına diploma verilen bu avukatlardan ikisinin 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden avukat Nesibe Kaya Zabun ile Malatya'da hayatını kaybeden stajyer avukat Ali Mert İnce olduğu öğrenildi. Depremde vefat eden hukukçuların isimlerini birbirleriyle nasıl paylaştıklarının detayları da öğrenildi. Şebeke üyelerinin depremde vefat eden avukatların isimlerini rahmet dileklerini içeren mesajlarla birbirlerine gönderdikleri tespit edildi. İddianamede yer alan tespitlere göre, şüpheli Yelda Boğa'nın cep telefonunda yapılan incelemede, dosya şüphelilerinden Ziya Kadiroğlu ve Mıhyeddin Yakışır ile yoğun mesajlaşmaları bulundu. İddianemede, "Depremde vefat eden avukatların listelerini temin etmek suretiyle birbirlerine göndererek rahmet dileklerini ileten mesajlar tespit edilmiştir" denildi. İddianamede ayrıca "Şüphelilerin vefat eden avukatların isimlerini ve mezuniyetlerini tespit ederek üniversitedeki kayıtlarını sildikleri, ardından kendilerinden hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden kişileri vefat eden avukatların yerine ilgili üniversitelere kayıt ettikleri bilinmektedir" ifadesine yer verildi.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Yusuf Algan Çelik'in iddianamede yer alan ifadesine ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Algan ifadesinde sosyal medya platformu instagramda "diploma verilir" ilanı gördü. Buradaki ilana tıklayan Algan kendisini Oğuz ismiyle tanıtan biriyle konuştu ve ondan turist rehberlik diploması istedi. Oğuz isimli şahıs ise ücretinin 200 bin TL olduğunu söyledi. Parayı gönderen Algan'a sahte diploma düzenlendi. Ancak daha sonra ücret 500 bin TL'ye çıkarıldı. Parayı vermeyince Algan'ın sahte mezuniyet kaydı e-devletten silindi.