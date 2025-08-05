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Sahte diplomada FETÖ şüphesi! Şebekenin amacı para mı yoksa ülkenin güvenlik sistemi mi | Yeni detaylar ortaya çıktı

Türkiye'nin gündemine oturan sahte diploma skandalıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Sahte kimlik ve belgelerle e-imza üreten şebekenin; BTK Başkan Yardımcısı, YÖK Daire Başkanı, MEB Daire Başkanı gibi kritik pozisyonlarda bulunan kamu yöneticilerinin sahte e-imzalarını üretip devlet sistemlerine erişim sağladığı ortaya çıkarıldı. Öte yandan akıllara bu dolandırıcılık olayında amaç sadece para mı yoksa ülkenin güvenlik sistemine bir saldırı mı? soruları geldi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür sahte diploma olayıyla ilgili yazdığı yazısında, "Bu iş sadece iddianamede şüpheli 154 kişiden ibaret miydi yoksa arkasında bu tür konularda sicili kirli FETÖ veya FETÖ'ye de destek veren ve pusuda bekleyen MOSSAD gibi istihbarat örgütleri mi vardı?" ifadelerini kullandı.

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Sahte diplomada FETÖ şüphesi! Şebekenin amacı para mı yoksa ülkenin güvenlik sistemi mi | Yeni detaylar ortaya çıktı

Ankara'da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesi ile ilgili soruşturmada,16'sı tutuklu 134 şüpheli hakkında geçtiğimiz aylarda dava açıldı.

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Soruşturmanın ikinci aşamasında ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ve personeline ait e-imzaların kopyalanmasıyla ilgili, 20'si tutuklu 65 şüpheli hakkında daha iddianame hazırlanarak, ilk dosyanın da gönderildiği Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüphelilerin, 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'resmi belgede sahtecilik', 'bilişim sistemine girme', 'verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi.

57 ŞÜPHELİ YASA DIŞI DİPLOMA ALDI

Dava dosyasıyla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. BTK Başkan Yardımcısı, YÖK Daire Başkanı ve bir kısım üniversite yöneticileri adına sahte e-imza üretip devlet sistemlerine erişim sağlandığı ortaya çıkarıldı. Ekipler, aralarında Akdeniz Üniversitesi, Yıldız Teknik, Gazi ve Ege Üniversitesi'nin de olduğu toplam 13 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları adına sahte kimlik kullanmak suretiyle e-imza üretildiğini tespit etti.

Takvim Fotoğraf ArşiviTakvim Fotoğraf Arşivi

Yapılan log incelemelerinde, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden 18, Yıldız Teknik'ten 14, Ege Üniversitesi'nden 11, Gazi Üniversitesi'nden 6, Mersin Üniversitesi'nden 6, İnönü Üniversitesi'nden 2 olmak üzere toplamda 57 şüphelinin yasadışı diploma ve mezuniyet temin ettiği tespit edildi.

Mehmet BaykaraMehmet Baykara

DAİRE BAŞKANI FARK ETTİ SAVCILIĞI BİLDİRDİ

Skandalı fark eden isimlerden biri olan Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Mavi'nin ifadesi ortaya çıktı. Mavi, geçtiğimiz yıl ağustos ayında yetkili olduğu Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde sıra dışı yetkilendirme ve bir takım işlemlerin yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanı Zafer Ayaz'ı bilgilendirdi ve sistemin yazılım ve sunucu hizmetini sağlayan Proliz isimli firma ile iletişime geçildi.

Emre GökdemirEmre Gökdemir

SAHTE MEZUNLAR TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde "TürkTrust" isimli elektronik imza şirketinin Adana ve Mersin ofislerinden "Ahmet Mavi" adına sahte kimlik kullanılmak suretiyle e-imza üretildiği ve bununla öğrenci bilgi sistemine (OBS) yetkisiz erişimde bulunularak öğrenci olmayan bazı kişilerin hukuk, mühendislik gibi bölümlerden mezun olarak gösterildiği saptandı. Mavi, söz konusu tespitleri savcılıkla paylaştı.

Muhammet Kaya Muhammet Kaya

SİBER EKİPLER DERİNLEMESİNE İNCELEDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, skandalın boyutlarının nereye uzandığını mercek altına aldı. İlgili kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar neticesinde log kayıtları ve IP/PORT bilgileri üzerinde çalışmalara başlandı. Siber ekipler, "TürkTrust" firmasından alınan veriler üzerinde incelemelere halen devam ederken firmanın Adana, Hatay ve Mersin ofislerinden sahte kimlik ve GSM numarası üzerinden gerçek kişiler adına e-imza üretildiğini saptadı.

KRİTİK POZİSYONDAKİ İSİMLER ADINA E-İMZA ÜRETTİLER

Sahte kimlik bilgilerinin kullanılarak elektronik imzaları kullanılan ve mağdur olan isimler tek tek tespit edildi. Bu isimler arasında devletin kritik noktalarındaki kamu çalışanları yer aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Arif Arısoy, YÖK Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanı Sibel İrkey, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fazıl Aydemir, İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Başkomiseri Samet Dede, Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Mavi'nin de arasında bulunduğu 20 kamu kurumu personelinin e-imzalarının taklit edildiği ortaya çıkarıldı.

Takvim Fotoğraf ArşiviTakvim Fotoğraf Arşivi

POLİS MEMURU BİLE VAR

Siber ekipler ayrıca Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı adına sahte kimlik kullanmak suretiyle üretilen elektronik imza ile OBS sistemi üzerinden işlem yapılan kimlik bilgileri bulunan şahısların, yasal yollardan öğrenci /mezun olup olmadıklarını sorguladı. Tespitlere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Alper Kaan Ç., Adıyaman Besni Kaymakamlığı görevlisi Ahmet Y. gibi 8 farklı ismin üniversiteye yasal yollardan kayıt yaptıran öğrenci/mezun olmadıklarını saptadı.

SAHTE MÜHENDİS BARAJ PROJELERİNDE GÖREV ALMIŞ

Usulsüz olarak Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezuniyeti oluşturulan ve YÖK sistemine eklendiği tespit edilen bir diğer isim ise Mehmet Baykara isimli Malamira İnşaat ve Sondaj isimli şirketin Yönetim Kurulu Başkanı'ydı. Baykara'nın yönetim kurulu başkanı olduğu şirketin Ilısu Barajı, Şırnak Barajı, Uludere Barajı gibi çeşitli projeleri üstlendiği ve tamamladığı ortaya çıktı.

SAHTE DİPLOMAYLA ÜNİVERSİTENİN GENEL SEKRETER VEKİLİ OLDU

Bir diğer usulsüz olarak üniversiteden mezun olan ve YÖK sistemine eklendiği tespit edilen isim ise Antalya Belek Üniversite'sinde Genel Sekreter Vekili olan Muhammet Kaya oldu. Kaya'nın ayrıca 2011 yılında 'resmi belgede sahtecilik', 2013 yılında ise 'dolandırıcılık' suçlarından arşiv kaydına rastlandı.

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KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN SPONSORU DA SAHTE DİPLOMACI ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Ege Üniversitesi'nden usulsüz olarak İnşaat Mühendisliği bölümünden mezuniyeti oluşturulmuş ve YÖK sistemlerine eklenen bir diğer isim ise Emre Gökdemir oldu. Gökdemir'in Ankara'da faaliyet gösteren Gökdemir İnşaat Mühendislik Mimarlık Müteahhitlik isimli şirketin sahibi olduğu ayrıca firmanın Keçiörengücü Spor Kulübü'ne isim sponsoru olduğu belirlendi.

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