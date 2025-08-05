Son Dakika
TFF duyurdu! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir maçları ertelendi Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi TSK'da kritik değişiklik! Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu | Kimdir, hangi görevlerde bulundu? Kırmızı ışıkta geçen motosikletlinin sonu ölüm oldu: Düğün hazırlıkları yapan gencin ailesi ve nişanlısı yasa boğuldu Türkiye ile Suriye arasında kısa vadede ticaret hedefi 5 milyar dolar! 10'dan fazla anlaşmaya imza atıldı Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi! Kırmızı şapkalı hain tutuklanarak cezaevine gönderildi CHP'ye AYM şoku!
PODCAST CANLI YAYIN

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan İçişleri Bakanlığı, hakkındaki adli kontrolün kaldırılması üzerine Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini bildirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı göreve iade edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'nin, "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak "konutu terk etmeme" koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10 Temmuz'da Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Kanun'un 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

İçişleri Bakanlığı açıklaması (Sosyal medya)İçişleri Bakanlığı açıklaması (Sosyal medya)



"İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25 Temmuz 2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir."

CHPli Abdurrahman Tutdere hakkındaki adli kontrol kaldırıldıCHPli Abdurrahman Tutdere hakkındaki adli kontrol kaldırıldı
CHP'li Abdurrahman Tutdere hakkındaki adli kontrol kaldırıldı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! İşte YAŞ kararları: Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri komutanı değişti
TSK'da kritik değişiklik! Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu | Kimdir, hangi görevlerde bulundu?
Borsa İstanbul
Sahte diploma ve sürücü belgesi üreten çete nasıl "SOME"lendi! BTK gerçeği... 4 bakanlık koordineli çalıştı
Emlak Konut
"Terörsüz Türkiye" komisyonu mesaiye başladı! Kurtulmuş'tan "beka meselesi" vurgusu: Önce silah bırakma sonra yasal düzenleme
Galatasaray'da eski yıldız geri dönüyor!
Tiktok'ta skandal! Başkan Erdoğan'a oy verenlere tecavüz ve katliam çağrısı yapıldı
Mourinho'dan sürpriz 11 kararı! Feyenoord maçında forma onun
Türkiye ile Suriye arasında kısa vadede ticaret hedefi 5 milyar dolar! 10'dan fazla anlaşmaya imza atıldı
Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi! Kırmızı şapkalı hain tutuklanarak cezaevine gönderildi
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek
Batı basınında gündem Putin’in “gizli kızı”! Ukrayna’yı destekledi babasını suçladı
Aynı tas aynı CHP! İstanbul’u İzmir’e çevirecekler | Başkan Erdoğan'ın yatırımları sayesinde musluktan su akıyor
Galatasaray'ın gözdesi elden kaçıyor!
Kamçatka’daki deprem Rus nükleer denizaltı üssünü vurdu! Hasar uydu görüntülerinde ortaya çıktı
Sahte diplomada FETÖ şüphesi! Şebekenin amacı para mı yoksa ülkenin güvenlik sistemi mi | Yeni detaylar ortaya çıktı
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da okurlarıyla buluşacak! İki "başucu" eser için söyleşi ve imza günü
Netanyahu ateşkesi engelledi gizli toplantının tutanakları ortaya çıktı! Tel Aviv’in işgal planı
EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA 3 TAHMİN 3 ORAN: TÜİK'ten ilk veri geldi hesap değişti! Ocakta SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne alacak?