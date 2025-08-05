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TFF duyurdu! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir maçları ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da hafta içi maçlara çıkacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in Trendyol Süper Lig 1. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı.

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TFF duyurdu! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir maçları ertelendi

Trendyol Süper Ligin 1. Haftasında oynanması gereken Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK müsabakaları, temsilcilerimizin Avrupa Kupalarında oynayacakları 3. Eleme Turu karşılaşmaları nedeniyle ertelendi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

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