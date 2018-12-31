Cemiyet hayatının en gezgin isimlerinden Şebnem ve Celal Çapa çifti ile Güliz Onursal, geçtiğimiz günlerde yılbaşını geçirmek için Ege'nin incisi Bodrum'a gitti. Buradaki ormanlık alanlarda çöp toplayan üçlü, "Doğayı temiz tutalım" mesajı verdi.
Ormanda yürüyüşe çıkan Celal Bey, elleriyle çöp topladı.
SEVDİKLERİNE HEDİYE ALDI CEYLAN
Çapa, yeni yıla sayılı günler kala Akmerkez'de görüntülendi. Çapa, sevdikleri için yılbaşı alışverişindeydi. Yeni yıla henüz nerede gireceğini netleştirmediğini söyleyen sosyetik güzel, her zamanki neşeli halleriyle de dikkat çekti...
Ormanda yürüyüşe çıkan Celal Bey, elleriyle çöp topladı.
SEVDİKLERİNE HEDİYE ALDI CEYLAN
Çapa, yeni yıla sayılı günler kala Akmerkez'de görüntülendi. Çapa, sevdikleri için yılbaşı alışverişindeydi. Yeni yıla henüz nerede gireceğini netleştirmediğini söyleyen sosyetik güzel, her zamanki neşeli halleriyle de dikkat çekti...
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