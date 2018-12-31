hayatının en gezgin isimlerindençifti ilegeçtiğimiz günlerde yılbaşını geçirmek için'nin incisi'a gitti. Buradaki ormanlık alanlarda çöp toplayan üçlü, "" mesajı verdi.Ormanda yürüyüşe çıkan Celal Bey, elleriyle çöp topladı.Çapa, yeni yıla sayılı günler kala Akmerkez'de görüntülendi. Çapa, sevdikleri için yılbaşı alışverişindeydi. Yeni yıla henüz nerede gireceğini netleştirmediğini söyleyen sosyetik güzel, her zamanki neşeli halleriyle de dikkat çekti...