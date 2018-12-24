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  • 24.12.2018
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servetlik tabloların önünde poz verdi

’nin üyeleri, önceki gün ’daki yalılarında servetlik tablolarının önünde poz verdi.

Zenginlik tablosu
Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Sabancı Ailesi'nin fertleri, önceki gün erken yılbaşı kutlaması yaptı. Arzu ile Ömer Sabancı; oğulları Hacı, Hakan ve Kerim ile Kanlıca'daki yalılarında ailece akşam yemeği yedi. , yemeğin ardından ise her yıl olduğu gibi geleneksel pozlarını vermeyi ihmal etmedi. Eşi Ömer Bey ile Türkiye'nin en büyük sanat koleksiyonlarından birine sahip olan Arzu Hanım, aile pozunu da oğullarıyla servet değerindeki tablolarının önünde verdi. Ünlü sanatçıların milyonluk tablolarını evlerinin başköşesine asan Sabancı Ailesi'nin üyeleri, bu kareyle de sosyal medyaya damga vurdu.

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