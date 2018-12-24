Mega film geliyor (Kuytu köşe)

sanatçı Müslüm Gürses ve efsane jokey Halis Karataş'ın hayatını anlatan filmlerin gişe rekorları kırması, Cem Yılmaz'ı harekete geçirdi... Kulağıma gelenlere göre Yılmaz, yıllar önce aklına koyduğu bir proje için yeniden kolları sıvadı. Ünlü komedyenin hedefinde ise bu kez 'mega' bir proje var... Cem Yılmaz, 2010'da Tarkan'ın hayatını film yapmak istemiş. Hatta o dönem yakın dostu da olan Tarkan'la görüşüp film projesini bile konuşmuş. Filmin konusu da Megastar'ın mucize ve başarılarla dolu hayatı olacakmış... Cem Yılmaz, başrolünde Tarkan'ın olduğu projede Megastar'ın Rize'den gelen bir akrabasını oynayacakmış. Tarkan, komedi unsurları da içeren projeyi o dönem "Henüz erken" diye kabul etmemiş. Fakat pes etmeyen Cem Yılmaz yakında Tarkan'la bir araya gelip Megastar'ı dev projesi için ikna etmeye çalışacakmış. Yılmaz, bunda başarılı olursa ortaya çıkacak filmi hayal etmek bile zor...