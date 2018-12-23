Herkes, yılbaşında dağıtılacak 70 milyon liralık büyük ikramiyenin hayalini kurarken Didem Soydan'dan esprili bir itiraf geldi. Ünlü manken, "Milli Piyango biletinize büyük ikramiye çıkarsa ne yaparsınız?" sorusuna şöyle esprili yanıt verdi: "Kesinlikle ortadan kaybolurdum."
Doğan SAVAŞ
- Saklambaç
- 23.12.2018
- Gazete
Didem Soydan'dan piyango itirafı:Kesinlikle ortadan kaybolurdum
Herkes, yılbaşında dağıtılacak 70 milyon liralık büyük ikramiyenin hayalini kurarken Didem Soydan'dan esprili bir itiraf geldi. Ünlü manken, "Milli Piyango biletinize büyük ikramiye çıkarsa ne yaparsınız?" sorusuna şöyle esprili yanıt verdi: "Kesinlikle ortadan kaybolurdum."
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