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  • 23.12.2018
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'dan piyango itirafı:Kesinlikle ortadan kaybolurdum

Didem’in piyango itirafı!

Herkes, yılbaşında dağıtılacak 70 milyon liralık nin hayalini kurarken 'dan esprili bir itiraf geldi. Ünlü manken, " biletinize büyük ikramiye çıkarsa ne yaparsınız?" sorusuna şöyle esprili yanıt verdi: "Kesinlikle ortadan kaybolurdum."

Doğan SAVAŞ

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