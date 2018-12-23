Herkes, yılbaşında dağıtılacak 70 milyon liralık büyük ikramiyenin hayalini kurarken Didem Soydan'dan esprili bir itiraf geldi. Ünlü manken, "Milli Piyango biletinize büyük ikramiye çıkarsa ne yaparsınız?" sorusuna şöyle esprili yanıt verdi: "Kesinlikle ortadan kaybolurdum."



Doğan SAVAŞ