Popçu Berkay ile 2 aylık hamile eşi Özlem Ada Şahin, önceki akşam Nişantaşı City's AVM çıkışı görüntülendi. Neşeli haliyle dikkat çeken şarkıcı, soruları yanıtladı. Yılbaşı planları sorulan Berkay, "Ankara'da konserim var. Ailemden uzakta olacağım; ama ekmek parası ne yaparsın?" dedi.



​DOĞAN SAVAŞ