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  • 22.12.2018
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ekmeğinin peşinde

Ekmeğinin peşinde

Popçu Berkay ile 2 aylık hamile eşi Özlem Ada Şahin, önceki akşam Nişantaşı City's AVM çıkışı görüntülendi. Neşeli haliyle dikkat çeken şarkıcı, soruları yanıtladı. Yılbaşı planları sorulan Berkay, "Ankara'da konserim var. Ailemden uzakta olacağım; ama ekmek parası ne yaparsın?" dedi.

​DOĞAN SAVAŞ

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