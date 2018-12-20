Geçtiğimiz ay adı gazeteci-yazar Ahmet Hakan ile anılan Asena Atalay, önceki akşam dedikodulara nokta koydu. Hakan'la Kasım'da gizlice Barcelona'ya gittiği öne sürülen sunucu, iddialar hatırlatılınca şöyle konuştu:
"Ahmet Hakan, aile dostumuz. Kendisini çok seviyoruz. Bu konuları konuşmadık bile. O aramayınca ben de aramadım. Çok komik geldi." Atalay, eski eşi Caner Erkin'in Şükran Ovalı'dan olan kızının rahatsızlığı ile ilgili ise konuşmadı.
İŞLETMECİ ASENA
Her işte baltayı taşa vuran Atalay, artık babasının sahibi olduğu Sahne Maslak'ın işletmeciliğini üstleniyor. Atalay, önceki akşam mekanda sergilenen oyunu izledi.
DOĞAN SAVAŞ
"Ahmet Hakan, aile dostumuz. Kendisini çok seviyoruz. Bu konuları konuşmadık bile. O aramayınca ben de aramadım. Çok komik geldi." Atalay, eski eşi Caner Erkin'in Şükran Ovalı'dan olan kızının rahatsızlığı ile ilgili ise konuşmadı.
İŞLETMECİ ASENA
Her işte baltayı taşa vuran Atalay, artık babasının sahibi olduğu Sahne Maslak'ın işletmeciliğini üstleniyor. Atalay, önceki akşam mekanda sergilenen oyunu izledi.
DOĞAN SAVAŞ
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