Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 20.12.2018
  • Gazete

'in eski eşi , 'la hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı

Gazeteci ile aşk yaşadığı konuşulan futbolcu ’in eski eşi , ‘Kendisi aile dostumuz olur’ diyerek iddiaları yalanladı.

Aşk değil aile dostu
Geçtiğimiz ay adı gazeteci-yazar Ahmet Hakan ile anılan Asena Atalay, önceki akşam dedikodulara nokta koydu. Hakan'la Kasım'da gizlice Barcelona'ya gittiği öne sürülen sunucu, iddialar hatırlatılınca şöyle konuştu:



"Ahmet Hakan, aile dostumuz. Kendisini çok seviyoruz. Bu konuları konuşmadık bile. O aramayınca ben de aramadım. Çok komik geldi." Atalay, eski eşi 'in 'dan olan kızının rahatsızlığı ile ilgili ise konuşmadı.

İŞLETMECİ ASENA
Her işte baltayı taşa vuran Atalay, artık babasının sahibi olduğu Sahne Maslak'ın işletmeciliğini üstleniyor. Atalay, önceki akşam mekanda sergilenen oyunu izledi.

DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriCaner Erkin'in eski eşi Asena Atalay, Ahmet Hakan'la hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar