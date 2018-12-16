Ünlü şarkıcı Deniz Seki, önceki gece Aqua Florya AVM'deki Hayal Kahvesi'nde sahne aldı. Seki, incecik fiziği ve parıltılı elbisesiyle de göz kamaştırdı.
On ayda yaklaşık 35 kilo veren 48 yaşındaki sanatçı, "Bir başka Deniz" dedirtti. Bu arada Deniz Seki, son albümü 'Uzun Hikaye'den söylediği şarkılarıyla da büyük alkış topladı.
On ayda yaklaşık 35 kilo veren 48 yaşındaki sanatçı, "Bir başka Deniz" dedirtti. Bu arada Deniz Seki, son albümü 'Uzun Hikaye'den söylediği şarkılarıyla da büyük alkış topladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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