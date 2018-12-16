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  • 16.12.2018
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fiziğiyle göz kamaştırdı

Bir başka Deniz
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, önceki gece Aqua Florya 'deki Hayal Kahvesi'nde sahne aldı. Seki, incecik fiziği ve parıltılı elbisesiyle de göz kamaştırdı.

On ayda yaklaşık 35 kilo veren 48 yaşındaki sanatçı, "Bir başka Deniz" dedirtti. Bu arada , son albümü 'Uzun Hikaye'den söylediği şarkılarıyla da büyük alkış topladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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