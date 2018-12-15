Değişmeyen birinci Bir Zamanlar Çukurova

Perşembe kuralı bozulmadı...atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova; Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Dizi; Tüm Kişilerde %14,41 izlenme oranı ve %30,95 izlenme payı, AB'de %10,47 izlenme oranı ve %24,21 izlenme payı ve 20+ABC1'de %13,81 izlenme oranı ve %28,37 izlenme payı aldı.







DİZİNİN FANATİĞİ

İlk bölümden beri dizinin fanatiği olan sosyetik mimar Zeynep Ilıcalı da; Hünkar ve Fekeli'nin karşı karşıya geldiği önceki akşamki bölüme övgüler yağdırdı...



