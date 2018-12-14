Zeki Müren ‘iyi ki ölmüş'

Bülent Ersoy önceki gece Levent Fuego isimli mekanda sahne aldı. Gösterişli kıyafetiyle dikkat çeken Diva, playback yapan şarkıcılara ateş püskürdü. Birçok şarkıdan ses kirliliği olarak bahseden Ersoy, "Zeki Müren ve Müzeyyen Senar iyi ki ölmüş çünkü bu ses kirliliklerini duysalardı kahırlarından ölürlerdi" dedi.