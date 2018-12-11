Geçtiğimiz hafta peş peşe vizyona giren filmlerin gişe rakamları belli oldu. Efsane yarış atı 'Bold Pilot' ile jokeyi Halis Karataş'ın hikayesini anlatan 'Bizim İçin Şampiyon' filmi, vizyona girdiği ilk üç günde 195 bin 542 kişi tarafından izlendi. Çekiminde milyonlarca liralar harcanıp hazırlığı aylar süren film, rakiplerinin gerisinde kaldı.
Youtube'da 4 buçuk milyonun üzerinde takipçisi bulunan Kafalar ekibinin başrolünde yer aldığı 'Kafalar Karışık' filmini ise 3 günde 270 bin 621 kişi izledi. Şampiyon'un aksine çok daha düşük bütçeli filmin, hafta sonu en çok izlenen yapım olması ise şaşkınlık yarattı.
Youtube'da 4 buçuk milyonun üzerinde takipçisi bulunan Kafalar ekibinin başrolünde yer aldığı 'Kafalar Karışık' filmini ise 3 günde 270 bin 621 kişi izledi. Şampiyon'un aksine çok daha düşük bütçeli filmin, hafta sonu en çok izlenen yapım olması ise şaşkınlık yarattı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.