Tülin’in beyaz sırrı

Başarılı model Tülin Şahin'in güzellik sırrı mutfaktan çıktı. Cildindeki güneş lekelerine doğal çözümler bulan Şahin, sırrını dün Instagram'daki sayfasında takipçileriyle paylaştı.
37 yaşındaki model, cildini pirinç unu ve yumurta maskesiyle beyazlattığını söyledi. Kusursuz fiziğinin yanı sıra güzelliğiyle de büyüleyen Şahin, cilt beyazlatan maskeyi haftada en az 2 kez uyguladığını dile getirdi.
37 yaşındaki model, cildini pirinç unu ve yumurta maskesiyle beyazlattığını söyledi. Kusursuz fiziğinin yanı sıra güzelliğiyle de büyüleyen Şahin, cilt beyazlatan maskeyi haftada en az 2 kez uyguladığını dile getirdi.
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