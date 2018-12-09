Gözde ikili

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'daki performansıyla takdir toplayan Hilal Altınbilek'ten sevimli paylaşım… Mavi gözlü güzel, dün sevimli bir kediyle çektiği selfie'yi paylaştı. Ünlü oyuncunun bal renkli gözleriyle dikkat çeken kediyle bu karesi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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