Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 29.11.2018
  • Gazete

’ya nazar kaç yazar!

Tara’ya nazar kaç yazar!
Miss Turkey 2018 2. Güzeli Tara de Vries, dün akşam Tayland'ın yolunu tuttu. Genç kız, ülkemizi 17 Aralık'taki Kainat Güzellik Yarışması'nda temsil edecek.

Valizini Türk modacıların tasarımlarıyla dolduran , kendisi ve diğer güzeller için yanına onlarca nazar boncuğu aldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriTara’ya nazar kaç yazar!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar