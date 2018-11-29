Tara’ya nazar kaç yazar!

Miss Turkey 2018 2. Güzeli Tara de Vries, dün akşam Tayland'ın yolunu tuttu. Genç kız, ülkemizi 17 Aralık'taki Kainat Güzellik Yarışması'nda temsil edecek.
Valizini Türk modacıların tasarımlarıyla dolduran Tara, kendisi ve diğer güzeller için yanına onlarca nazar boncuğu aldı.
Valizini Türk modacıların tasarımlarıyla dolduran Tara, kendisi ve diğer güzeller için yanına onlarca nazar boncuğu aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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