Tam 9 yıldır aşk yaşayan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanması, gündem oldu. 18 Eylül 2017'de St. Tropez'de ünlü televizyoncuyla evlenen Subaşı, lüks hayatıyla da yıllardır gündemdeydi.
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Tam 9 yıldır aşk yaşayan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanması, gündem oldu. 18 Eylül 2017'de St. Tropez'de ünlü televizyoncuyla evlenen Subaşı, lüks hayatıyla da yıllardır gündemdeydi.
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