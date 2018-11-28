Tam 9 yıldır aşk yaşayan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanması, gündem oldu. 18 Eylül 2017'de St. Tropez'de ünlü televizyoncuyla evlenen Subaşı, lüks hayatıyla da yıllardır gündemdeydi.