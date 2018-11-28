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  • 28.11.2018
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lüks hayata veda edecek! 7 maddelik protokol ortaya çıktı

9 yıllık aşklarını Eylül 2017’de nikah masasına taşıyan ile ’nın önceki günkü boşanma öncesi, 7 maddelik protokol imzaladığı ortaya çıktı. Protokole göre; Subaşı, aylık 125 bin liralık nafaka alacak. Ancak Miami-Çeşme- Dominik ve arasında mekik dokuduğu lüks hayata yine de veda edecek.

Tam 9 yıldır aşk yaşayan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanması, gündem oldu. 18 Eylül 2017'de St. Tropez'de ünlü televizyoncuyla evlenen Subaşı, lüks hayatıyla da yıllardır gündemdeydi.

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