Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, 8 Aralık'taki Miss World yarışması için Çin'de kampa girdi. Bir haftadır dünyanın dört bir yanından gelen güzellerle bir arada olan 19 yaşındaki genç kız, kampta yeni arkadaşlar edindi. Şahin, önceki gün de Mısır güzeli ile çektiği neşeli selfie'yi paylaştı.
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