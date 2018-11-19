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  • 19.11.2018
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Şahin 'e kondu

Şahin Çine kondu
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, 8 Aralık'taki Miss World yarışması i Çin'de kampa girdi. Bir haftadır dünyanın dört bir yanından gelen güzellerle bir arada olan 19 yaşındaki genç kız, kampta yeni arkadaşlar edindi. Şahin, önceki gün de güzeli ile çektiği neşeli selfie'yi paylaştı.

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