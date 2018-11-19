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  • 19.11.2018
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Baloncu Leon

Baloncu Leon
Hande Ataizi, önceki akşam Nişantaşı'da oğluyla objektiflere takıldı. Annesiyle yürüyüş yapan minik Aslan Leon'un elindeki ve başındaki balonlar dikkat çekti.

Oyuncu, "Az önce palyaço, balondan şapka yaptı. Leon da başka çocukta görünce istedi, aldık. Çocuk işte" diye konuştu. Ataizi, daha sonra oğluyla evinin yolunu tuttu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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