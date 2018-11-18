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  • 18.11.2018
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telaşta

Tülin telaşta
Dört aydır Portekizli işadamı Pedro de Noronha ile birlikte olan Tülin Şahin, yeni aşkı için yeni bir ev arayışına girdi. Gönlüne göre bir ev bulan güzel model, sevgilisiyle İstanbul'da yaşayacağı yeni yuvasına taşınmak için önceki gün de eşyalarını topladı. 37 yaşındaki Şahin, tatlı telaşını da paylaştığı bu kareyle gözler önüne serdi.



ile Pedro de Noronha'nın ilişkisi adım adım evliliğe gidiyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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