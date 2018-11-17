Dört nala başarı

Ülkemizi yurt dışında temsil eden Kantarmacı kardeşler, başarıya doymadı. İlkay ve Mertkan Kandarmacı, babaları Tuncay Kantarmacı'yı rol model aldı. 'Kantarmacı Racing' ismiyle at yarışında iddialarını kanıtladı. İkili, 14 Kasım'da Amerika New York Aqueduct Hipodromu'ndaki yarışlara katıldı. Antrenörlüğünü Mertkan Kantarmacı'nın üstlendiği 3 yaşındaki safkan Malibu Strings, uzak ara birinciliği yakaladı. Bu başarı ile Mertkan Kantarmacı Amerika'daki kazancını 2 milyon doların üzerine çıkardı. Yetiştirdikleri atları ile Tuncay Kantarmacı ABD'de yarışlardan para kazanan ilk 200 kişi arasına girmeyi başardı. 17 aydır ABD'de sahibi ve antrenörü olduğu atlarla başarıdan başarıya koşan İlkay- Mertkan Kantarmacı kardeşler, bugüne kadar 298 koşuda 44 birincilik, 53 ikincilik, 43 de üçüncülük yakaladı.
ORTAÇ'A AT HEDİYE ETTİLER
İlkay Kantarmacı, yakın dostu Serdar Ortaç'a 150 bin lira değerinde İngiliz tayı hediye etti.
CHLOE'NİN RİCASINI KIRAMADI
Model eşi Chloe Loughnan için yılın 6 ayını AB'de geçiren Serdar Ortaç, yarış atları sayesinde ceplerini doldurmayı planlıyor...
ORTAÇ'A AT HEDİYE ETTİLER
İlkay Kantarmacı, yakın dostu Serdar Ortaç'a 150 bin lira değerinde İngiliz tayı hediye etti.
CHLOE'NİN RİCASINI KIRAMADI
Model eşi Chloe Loughnan için yılın 6 ayını AB'de geçiren Serdar Ortaç, yarış atları sayesinde ceplerini doldurmayı planlıyor...
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