Tatlı hediye

Geçtiğimiz ay oğulları Can'ın doğumuyla sevince boğulan oyuncu çift Beyza Şekerci ile eşi Engin Hepileri'ye özel bir hediye geldi.
İkilinin oğulları adına sevenleri 150 lira bağışla doğadaki bir pandayı evlat edinip bakımını üstlendi.
İkilinin oğulları adına sevenleri 150 lira bağışla doğadaki bir pandayı evlat edinip bakımını üstlendi.
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