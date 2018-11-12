İlham meleği

Brezilyalı model Adriana Lima'nın Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşk, dünyanın en güzel kadınlarına da ilham veriyor... Geçtiğimiz günlerde Hara'ya Instagram'da "Bütçe iyi bir kalp, kibarlık, merhamet, empati ve en önemlisi de senin, benim hayatıma getirdiğin mutluluğu satın alamaz.
Seni seviyorum her şeyim" diye seslenen Lima, bu tavrıyla güzel modellere örnek oldu. Victoria's Secret'ın 27 yaşındaki Portekizli meleği Sara Sampaio, sosyal medyadan Adriana Lima'ya şöyle seslendi:
"Aşkın, gözlerinde ve kalbinde yarattığı coşkuyu hissetmemek mümkün değil. Yaşadığınız gerçek duygularla bana aşk konusunda ilham oldunuz." Yine dünyaca ünlü ABD'li manken Jessica Serfaty de Lima ve Hara için "Örnek aldığım bir ilişki. Kurdukları her cümleyle, bana ilham veriyorlar" yorumu yaptı...
Seni seviyorum her şeyim" diye seslenen Lima, bu tavrıyla güzel modellere örnek oldu. Victoria's Secret'ın 27 yaşındaki Portekizli meleği Sara Sampaio, sosyal medyadan Adriana Lima'ya şöyle seslendi:
"Aşkın, gözlerinde ve kalbinde yarattığı coşkuyu hissetmemek mümkün değil. Yaşadığınız gerçek duygularla bana aşk konusunda ilham oldunuz." Yine dünyaca ünlü ABD'li manken Jessica Serfaty de Lima ve Hara için "Örnek aldığım bir ilişki. Kurdukları her cümleyle, bana ilham veriyorlar" yorumu yaptı...
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