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  • 12.11.2018
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İlham meleği

Adriana Lima, paranın değil aşkın peşinden gitti. Güzel modelin, ’ya olan gerçek sevgisi için güzel model ve , ‘İlhamımız Adriana ve Metin’in yaşadığı aşk’ yorumları yaptı

İlham meleği
Brezilyalı model Adriana Lima'nın Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşk, dünyanın en güzel kadınlarına da ilham veriyor... Geçtiğimiz günlerde Hara'ya Instagram'da "Bütçe iyi bir kalp, kibarlık, merhamet, empati ve en önemlisi de senin, benim hayatıma getirdiğin mutluluğu satın alamaz.



Seni seviyorum her şeyim" diye seslenen Lima, bu tavrıyla güzel modellere örnek oldu. Victoria's Secret'ın 27 yaşındaki Portekizli meleği , sosyal medyadan Adriana Lima'ya şöyle seslendi:

"Aşkın, gözlerinde ve kalbinde yarattığı coşkuyu hissetmemek mümkün değil. Yaşadığınız gerçek duygularla bana aşk konusunda ilham oldunuz." Yine dünyaca ünlü ABD'li manken de Lima ve Hara için "Örnek aldığım bir ilişki. Kurdukları her cümleyle, bana ilham veriyorlar" yorumu yaptı...




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