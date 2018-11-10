Cambridge Düşesi Kate Middleton, Prens William ile birlikte katıldığı Londra'daki etkinlikte tercih ettiği kıyafetle dünya basınının gündemine oturdu. Middleton, etkinliğe turkuaz rengi bir tuvalet, gümüş rengi ayakkabılar ve kıyafetiyle aynı renkteki çantası ile katıldı. Tercih ettiği kıyafetin ülkede gündem olma nedeni ise Düşes'in aynı kıyafeti altı yıl önce bir kez daha giymesiydi. 2012 yılında Londra Olimpiyat Oyunları ile ilgili bir etkinliğe katılan Middleton, yine Jenny Peckham'ın tasarımı olan bu elbiseyi tercih etmişti. Daha önce de bir kıyafetini dört kez giyen Düşes'in bu tercihi 'cimrilikte son nokta' yorumlarına neden olurken Middleton fanları ise "6 yıl ve üç çocuktan sonra yine ayrı kıyafete girebiliyor" ifadelerini kullandı.
YIL: 2012
Kate Middleton, altı yıl önce giydiği elbiseyi yeniden üzerine geçirdi. İngilizler tarafından eleştirildi.
YIL: 2018
YIL: 2012
Kate Middleton, altı yıl önce giydiği elbiseyi yeniden üzerine geçirdi. İngilizler tarafından eleştirildi.
YIL: 2018
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