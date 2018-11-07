Furkan defteri kapandı

Kendisi gibi oyuncu Furkan Andıç'la bir yıllık aşkına nokta koyan Dilan Çiçek Deniz, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Önceki akşam Kadıköy'de objektife yansıyan Deniz, ayrılıkla ilgili şunu söyledi:
"Karşılıklı konuşup hallettik. Furkan, hâlâ çok sevdiğim ve değer verdiğim biri. O yüzden bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Tekrar birlikte olmamız söz konusu değil."
Doğan SAVAŞ
"Karşılıklı konuşup hallettik. Furkan, hâlâ çok sevdiğim ve değer verdiğim biri. O yüzden bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Tekrar birlikte olmamız söz konusu değil."
Doğan SAVAŞ
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