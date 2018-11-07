  • Saklambaç
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 00:28
  • Gazete

Furkan defteri kapandı

Furkan defteri kapandı
Kendisi gibi oyuncu 'la bir yıllık aşkına nokta koyan Dilan Çiçek Deniz, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Önceki akşam 'de objektife yansıyan Deniz, ayrılıkla ilgili şunu söyledi:

"Karşılıklı konuşup hallettik. Furkan, hâlâ çok sevdiğim ve değer verdiğim biri. O yüzden bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Tekrar birlikte olmamız söz konusu değil."



Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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