Bir Zamanlar Çukurova her zaman zirvede

Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', gelenek bozmadı. Dizi; önceki akşam ekrana gelen bölümüyle Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.
Dizi; Tüm Kişilerde %13,87 izlenme oranı ve %33,09 izlenme payı, AB'de %11,24 izlenme oranı ve %29,33 izlenme payı ve 20+ABC1'de %13,65 izlenme oranı ve %31,70 izlenme payı aldı.
Dizi; Tüm Kişilerde %13,87 izlenme oranı ve %33,09 izlenme payı, AB'de %11,24 izlenme oranı ve %29,33 izlenme payı ve 20+ABC1'de %13,65 izlenme oranı ve %31,70 izlenme payı aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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