  • Saklambaç
  • 11.10.2018
  • Son Güncelleme: 11.10.2018 - 23:50
  • Gazete

'i güldüren aşk

, önceki akşam yeni sevgilisi Portekizli işadamı Pedro De Noronha ile Etiler’de ilk kez objektife yansıdı. Çiçekçilerin etrafını sarmasıyla şaşkına dönen yabancı damat, uzatılan gülleri her seferinde geri çevirdi. Şahin de sevgilisinin bu gül savaşını gülerek izledi



Ünlü yemek şefi Memet Özer'le 12 yıllık evliliğini bitirdikten sonra gönlünü Mayıs'ta Portekizli fon yöneticisi Pedro De Noronha'ya kaptıran Tülin Şahin, önceki akşam yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi. İkili, Etiler'deki Nusret adlı mekanda baş başa yemek yedi.

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