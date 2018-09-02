Aşk saati!

İşlerinden çok çalkantılı özel hayatıyla manşetlerden inmeyen Asena Atalay, yeni bir aşka yelken açtı. Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le 6 yıllık evliliğini 2016 yılında olaylı şekilde sonlandıran ünlü sunucu, geçtiğimiz yıl işadamı Alican Tatar ve popçu Tan Taşçı ile yakınlaşmıştı. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre de Atalay, kısa bir süre önce de gönlünü bir saat markasının Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Talha Kaya'ya kaptırdı. Aşkları kısa süre önce başlayan ikilinin şu sıralar Ege'de aşk tatili yaptığı öğrenildi.
İLİŞKİLERİNİ ŞİMDİLİK GİZLİYORLAR
Şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşamak isteyen Atalay ile Kaya, lüks tekneyle Marmaris, Göcek ve Fethiye'nin koylarını geziyor. Aşklarını gizlemek için taktik yapan ikili, sosyal medyada ise birbirlerini takip etmiyor. Yeni sevgilisinin lüks teknesinde keyif çatan 28 yaşındaki 1 çocuk annesi Atalay'ın iş dünyasının genç temsilcilerinden olan Kaya ile ne zaman basının karşısına geçeceği ise merak konusu oldu…
TAKVİM ÖZEL - DOĞAN SAVAŞ
İLİŞKİLERİNİ ŞİMDİLİK GİZLİYORLAR
Şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşamak isteyen Atalay ile Kaya, lüks tekneyle Marmaris, Göcek ve Fethiye'nin koylarını geziyor. Aşklarını gizlemek için taktik yapan ikili, sosyal medyada ise birbirlerini takip etmiyor. Yeni sevgilisinin lüks teknesinde keyif çatan 28 yaşındaki 1 çocuk annesi Atalay'ın iş dünyasının genç temsilcilerinden olan Kaya ile ne zaman basının karşısına geçeceği ise merak konusu oldu…
TAKVİM ÖZEL - DOĞAN SAVAŞ
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