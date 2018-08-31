Yaz boyunca dünyaca ünlü yıldızları ağırlayan Bodrum'da Arap rüzgarı esiyor... Hayatlarının en mutlu günü için ülkemizi seçen İranlı bir çift, geçtiğimiz akşamdan itibaren kutlamalara başladı. Özel uçaklarla Bodrum'a gelen yaklaşık 400 İranlı misafir, ilk olarak Bodrum'un en lüks otellerinden biri olan Edition Hotel'deki partiye katıldı. Düğün töreni ise önceki akşam yine Bodrum'un en pahalı otellerinden biri olan Mandarin Oriantel'de yapıldı. Önceki sabahtan itibaren başlayan düğün töreni, geç saatlere kadar devam etti. İranlı çiftin her detayı düşündüğü düğün kutlaması, yaklaşık 2 milyon dolara mal oldu.
Düğün dernek Bodrum
Önceki akşam Türkbükü’nde evlenen İranlı çift ile yarın akşam yine Bodrum’da dünyaevine girecek Lübnanlı aşıkların toplam düğün maliyeti, 4 milyon dolar!
Yaz boyunca dünyaca ünlü yıldızları ağırlayan Bodrum'da Arap rüzgarı esiyor... Hayatlarının en mutlu günü için ülkemizi seçen İranlı bir çift, geçtiğimiz akşamdan itibaren kutlamalara başladı. Özel uçaklarla Bodrum'a gelen yaklaşık 400 İranlı misafir, ilk olarak Bodrum'un en lüks otellerinden biri olan Edition Hotel'deki partiye katıldı. Düğün töreni ise önceki akşam yine Bodrum'un en pahalı otellerinden biri olan Mandarin Oriantel'de yapıldı. Önceki sabahtan itibaren başlayan düğün töreni, geç saatlere kadar devam etti. İranlı çiftin her detayı düşündüğü düğün kutlaması, yaklaşık 2 milyon dolara mal oldu.
- 31 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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