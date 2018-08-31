boyunca dünyaca ünlü yıldızları ağırlayanesiyor... Hayatlarının en mutlu günü için ülkemizi seçengeçtiğimiz akşamdan itibaren kutlamalara başladı.gelen yaklaşıkilk olarak Bodrum'unpartiye katıldı. Düğün töreni ise önceki akşam yine Bodrum'un en pahalı otellerinden biri olan Mandarin Oriantel'de yapıldı. Önceki sabahtan itibaren başlayan düğün töreni, geç saatlere kadar devam etti. İranlı çiftin her detayı düşündüğü düğün kutlaması,mal oldu.