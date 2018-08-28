Ünlü ikoncan İvana Sert ile evliliğini 2014'te bitirir bitirmez bir yıl sonra gönlünü Rus manken Tatiana Terecshuk'a kaptıran işadamı Yurdal Sert, önceki gün Bodrum'da aşka geldi. 57 yaşındaki işadamı, önceki gün öğlen saatlerinde kendisinin kullandığı lüks teknesini Türkbükü'ndeki Mavi Otel'in iskelesine yanaştırırken objektife yansıdı. İskeleye yanaşıp misafirlerini teknesine alan Sert'in yanına o esnada eski eşi İvana Sert'ten olan oğlu Kayon Ateş ile Rus sevgilisi Tatiana Terecshuk geldi.
HOŞGELDİN ÖPÜCÜĞÜ VERDİ
Aşkının geldiğini gören işadamı, 12 yaşındaki oğlu Ateş'in yanında olmasını umursamadan sevgilisiyle öpüşmeye başladı. Bu durumdan utanan Ateş, babasına arkasını döndü. Rahatlığıyla dikkat çeken Yurdal Sert çevredekilerin tepkisini topladı. İşadamının özel hayatını oğlunun yanında böyle ulu orta yaşaması "X large baba" yorumunu da beraberinde getirdi. Yurdal Sert'in bu sorumsuz davranışı üzerine gözler şu sıralar aşkı Can Çelebi ile Malta'da tatil yapan İvana Sert'e çevrildi.
İkoncanın eski eşine nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.
HOŞGELDİN ÖPÜCÜĞÜ VERDİ
Aşkının geldiğini gören işadamı, 12 yaşındaki oğlu Ateş'in yanında olmasını umursamadan sevgilisiyle öpüşmeye başladı. Bu durumdan utanan Ateş, babasına arkasını döndü. Rahatlığıyla dikkat çeken Yurdal Sert çevredekilerin tepkisini topladı. İşadamının özel hayatını oğlunun yanında böyle ulu orta yaşaması "X large baba" yorumunu da beraberinde getirdi. Yurdal Sert'in bu sorumsuz davranışı üzerine gözler şu sıralar aşkı Can Çelebi ile Malta'da tatil yapan İvana Sert'e çevrildi.
İkoncanın eski eşine nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.
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