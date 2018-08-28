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Her telden çaldı!

Her telden çaldı!
Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Rita Ora, önceki akşamki konserinde şaşkınlık yarattı. Manchester'da sahneye çıkan 27 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, kıyafet seçimiyle olay oldu. Sarı botlarını rengarenk mayosu ve tüylü uzun yeleğiyle tamamlayan 'nın kıyafeti, İngiliz basınında da alay konusu oldu.
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