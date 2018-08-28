Çöp harekatı

tatili bitti, geriyekaldı... Bayramı dünyanın en eşsiz güzelliklerine sahip Ege'de geçiren tatilciler,çıkardı.her yere çöplerini atan tatilciler, ardında bıraktıkları kirliliği hiç umursamadan da evlerine döndü. Cennet vatanımızınise dün Ege'nin farklı yerlerinden çekilenbir kez daha gün yüzüne çıktı. Bu kareleri gören çevreciler ise hemen kolları sıvadı.çıkan gençler, elleriyle tatilcilerin çöplerini topladı.