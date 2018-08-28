Kurban Bayramı tatili bitti, geriye 'çirkin görüntüler' kaldı... Bayramı dünyanın en eşsiz güzelliklerine sahip Ege'de geçiren tatilciler, yaptıkları keyfin faturasını çevreye çıkardı. Masmavi ve yemyeşil koylardan yol kenarlarına kadar her yere çöplerini atan tatilciler, ardında bıraktıkları kirliliği hiç umursamadan da evlerine döndü. Cennet vatanımızın kendi vatandaşları tarafından bir çöplüğe dönüştürülmesi ise dün Ege'nin farklı yerlerinden çekilen ibretlik fotoğraflarla bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bu kareleri gören çevreciler ise hemen kolları sıvadı. Çeşme ve Akyaka'da sokaklara çıkan gençler, elleriyle tatilcilerin çöplerini topladı.
Çöp harekatı
Bayram tatilini Ege’de geçirenlerden geriye, çöp yığınları kaldı. Bir grup çevreci de bu çirkinliğe ‘Dur’ demek için 15 Eylül’de temizlik hareketi yapacak
Kurban Bayramı tatili bitti, geriye 'çirkin görüntüler' kaldı... Bayramı dünyanın en eşsiz güzelliklerine sahip Ege'de geçiren tatilciler, yaptıkları keyfin faturasını çevreye çıkardı. Masmavi ve yemyeşil koylardan yol kenarlarına kadar her yere çöplerini atan tatilciler, ardında bıraktıkları kirliliği hiç umursamadan da evlerine döndü. Cennet vatanımızın kendi vatandaşları tarafından bir çöplüğe dönüştürülmesi ise dün Ege'nin farklı yerlerinden çekilen ibretlik fotoğraflarla bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bu kareleri gören çevreciler ise hemen kolları sıvadı. Çeşme ve Akyaka'da sokaklara çıkan gençler, elleriyle tatilcilerin çöplerini topladı.
- 28 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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