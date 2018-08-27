Yol Durumu
  1. Maldivler keyfı
  2. Uçan kartal

Gülman’ın lama sınavı

Gülman’ın lama sınavı
Feryal Gülman, leyleği havada gördü. Geçtiğimiz aylarda 6 ülke gezen sosyetik işkadının son durağı ise Kolombiya oldu. Gülman, önceki gün başkent Bogota'da gezintiye çıktı.



Şehrin altını üstüne getiren ünlü işkadını, renkli anlarını instagram'da paylaştı. Gülman, Simon Meydanı'nda ülkenin simgelerinden olan lamalarla da böyle selfie çekti.

Etiketler: ,
  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar