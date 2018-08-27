Gülman’ın lama sınavı

Feryal Gülman, leyleği havada gördü. Geçtiğimiz aylarda 6 ülke gezen sosyetik işkadının son durağı ise Kolombiya oldu. Gülman, önceki gün başkent Bogota'da gezintiye çıktı.
Şehrin altını üstüne getiren ünlü işkadını, renkli anlarını instagram'da paylaştı. Gülman, Simon Meydanı'nda ülkenin simgelerinden olan lamalarla da böyle selfie çekti.
Şehrin altını üstüne getiren ünlü işkadını, renkli anlarını instagram'da paylaştı. Gülman, Simon Meydanı'nda ülkenin simgelerinden olan lamalarla da böyle selfie çekti.
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