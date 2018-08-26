Emma Loman takma adlı bir Alman aktrisin de Harvey Weinstein'in 2006 yılında Cannes Film Festivali sırasında kendisine tecavüz ettiğini öne sürmesi yeni bir gündem yarattı. Weinstein'in ağır hapis cezasıyla yargılanması gerektiğini belirten Hollywood güzeli Gwyneth Paltrow, bu konuyla ilgili birçok derneğin de harekete geçtiğine dikkat çekti.
Tacizciyi hapse atın
Etiketler: Gwyneth Paltrow
- 26 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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