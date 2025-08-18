Dünyanın gözü kulağı ABD'de! Rusya ve Ukrayna arasında büyük pazarlık! Washington'dan nasıl sonuç çıkacak?
Alaska’daki tarihi zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, bugün Washington’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile bir araya gelecek. Beyaz Saray’da gerçekleşecek görüşmenin saat 13:15’te başlaması planlanıyor. Söz konusu görüşme sonrası Beyaz Saray’da Avrupalı liderlerin de katılacağı bir toplantı gerçekleşecek.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski (Takvim Foto Arşiv)
WASHİNGTON'DA İLK MESAJ
Zelenski, Washington'a ulaşır ulaşmaz tüm tarafların savaşın hızlı bir şekilde sona ermesini istediğini söyleyerek kalıcı barış çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabında Trump'la görüşmek üzere Washington'a ulaştığını belirten Zelenski, daha sonra Avrupalı liderlerin de katılımıyla bir görüşme gerçekleştireceklerini aktardı.
Takvim Foto Arşiv
Zelenski, açıklamasında şunları kaydetti:
"Hepimiz bu savaşı hızlı ve güvenilir bir şekilde sona erdirmek için güçlü bir istek duyuyoruz. Ve barış kalıcı olmalıdır. Yıllar önce Ukrayna'nın, Kırım'dan ve doğumuzun bir parçası, Donbas bölgesinin bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldığı ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bunu yeni saldırısı için sıçrama tahtası olarak kullandığı zamanki gibi olmamalıdır."
Ukrayna'ya 1994'te verilen güvenlik garantilerinin işe yaramadığını vurgulayan Zelenski "Elbette o dönemde Kırım'dan vazgeçilmemeliydi, tıpkı 2022'den sonra Ukraynalıların Kiev, Odessa ya da Harkiv'den vazgeçmediği gibi." ifadesini kullandı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula con der Leyen ve Zelenski (Takvim Foto Arşiv)
AVRUPA YALNIZ BIRAKMADI
Avrupalı liderler Zelenski'yi Trump görüşmesinde yalnız bırakmadı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in görüşme için Washington'a gitmesi bekleniyor. Kritik zirvede ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de yer alacak.
Batı medyasında yer alan haberlere göre Avrupalı liderler zirvede Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdikleri desteği yineleyecek ve herhangi bir toprak takası planına karşı çıkacak, ayrıca anlaşma durumunda ABD'nin sunmaya istekli olduğu güvenlik garantileri konusunda daha fazla netlik talep edecekler.
ABD Başkanı Donald Trump ve Zelenski (Takvim Foto Arşiv)
Trump ise son açıklamasında bu kadar çok sayıda Avrupalı lideri ağırlamaktan dolayı gurur duyduğunu ve barışa giden süreçle ilgili önemli görüşmeler yapacaklarını vurguladı.
TRUMP BASKIYI ARTIRDI: NATO VE KIRIM'A VETO
İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Trump zirve öncesi Zelenski'ye baskıyı artırdı. Ukrayna Devlet Başkanı'nın isterse savaşı "hemen hemen" bitirebileceğini vurgulayan ABD başkanı, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına veya Rusya işgali altındaki Kırım'ı geri almasına izin verme olasılığını reddetti.
Trump, sosyal medya platformu Truth'tan yaptığı açıklamada Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin ve Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı geri almasının söz konusu olmadığını belirtti.
Takvim Foto Arşiv
ZELENSKİ TOPRAK VERMEYE NİYETLİ DEĞİL
Zelenski ise Washington'a uçmadan önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile düzenlediği basın toplantısında toprak feda edemeyeceklerini vurguladı.
Zelenski, Putin'in "12 yıldır Donbas bölgesini ele geçiremediğini ve Ukrayna anayasasının toprak veya ticaret alanından vazgeçmeyi imkansız kıldığını" hatırlatarak taviz vermeyi reddetti.
PUTİN'İN TALEP LİSTESİNİN BAŞINDAKİ MADDE: DONBAS
Rusça konuşulan bölge, Putin'in savaşın "kök nedenleri" olarak adlandırdığı şeyin merkezinde yer alıyor ve burayı ele geçirmek, onun toprak ve siyasi talepler listesinin en başında yer alıyor.
RUBİO: HER İKİ TARAF DA TAVİZ VERMELİ
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bir barış anlaşmasının sağlanabilmesi için hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın bazı tavizler vermesi gerektiğini belirtti.
ABD'li bakan CBS News kanalına verdiği röportajda "Bu savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamak istiyoruz, böylece Ukrayna halkı hayatlarına devam edebilecek, ülkelerini yeniden inşa edebilecek ve bunun bir daha asla tekrarlanmayacağından emin olabilecek. Ancak bunun için her iki tarafın da bazı ödünler vermesi gerekecektir." değerlendirmesini yaptı.
Rubio, taraflar arasındaki güvenlik garantileri, toprak takası konuları ve diğer ana hususları görüşmeye devam ettiklerini aktararak, "Bir taraf istediği her şeyi elde ederse, buna teslimiyet denir. Biz bunu yapıyor değiliz, çünkü buradaki hiçbir taraf teslimiyetin eşiğinde hatta ona yakın bir durumda bile değil." yorumunu yaptı.
"TÜRKİYE HAZIR"
Alaska'daki Trump-Putin zirvesi sonrası Ankara'nın diplomatik girişimleri de hız kazandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır" mesajı sonrası Ankara - Moskova - Kiev üçgeninde peş peşe kritik temaslar kayda geçti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov'la görüştü
BAKAN FİDAN LAVROV'LA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov arasından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve bu çerçevede ABD ve Rusya Devlet Başkanları tarafından Alaska'da gerçekleştirilen toplantı ele alındı.
Bakan Fidan, Alaska'da başlayan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasının temenni edildiğini, Türkiye'nin üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sibiha ile görüştü
FİDAN LAVROV'DAN SONRA SİBİHA İLE GÖRÜŞTÜ
Fidan daha sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının katılımıyla Alaska'da gerçekleştirilen toplantı değerlendirildi.
Bakan Fidan, kalıcı barışın tesisinin Ukrayna'nın da yer aldığı bir süreçle mümkün olabileceğini kaydederek, bu çerçevede önümüzdeki Pazartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD Devlet Başkanı Trump ile Vaşington'da yapacağı görüşmenin önemine değindi.
Bakan Fidan, Türkiye'nin barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini ve üzerine düşen rolü yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.