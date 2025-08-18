Dünyanın gözü kulağı ABD'de! Rusya ve Ukrayna arasında büyük pazarlık! Washington'dan nasıl sonuç çıkacak?

Batı medyasında yer alan haberlere göre Avrupalı liderler zirvede Ukrayna 'nın toprak bütünlüğüne verdikleri desteği yineleyecek ve herhangi bir toprak takası planına karşı çıkacak, ayrıca anlaşma durumunda ABD'nin sunmaya istekli olduğu güvenlik garantileri konusunda daha fazla netlik talep edecekler.

Avrupalı liderler Zelenski'yi Trump görüşmesinde yalnız bırakmadı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in görüşme için Washington'a gitmesi bekleniyor. Kritik zirvede ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de yer alacak.

Trump, sosyal medya platformu Truth'tan yaptığı açıklamada Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin ve Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı geri almasının söz konusu olmadığını belirtti.

Trump ise son açıklamasında bu kadar çok sayıda Avrupalı lideri ağırlamaktan dolayı gurur duyduğunu ve barışa giden süreçle ilgili önemli görüşmeler yapacaklarını vurguladı.

Takvim Foto Arşiv

ZELENSKİ TOPRAK VERMEYE NİYETLİ DEĞİL

Zelenski ise Washington'a uçmadan önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile düzenlediği basın toplantısında toprak feda edemeyeceklerini vurguladı.

Zelenski, Putin'in "12 yıldır Donbas bölgesini ele geçiremediğini ve Ukrayna anayasasının toprak veya ticaret alanından vazgeçmeyi imkansız kıldığını" hatırlatarak taviz vermeyi reddetti.

PUTİN'İN TALEP LİSTESİNİN BAŞINDAKİ MADDE: DONBAS

Rusça konuşulan bölge, Putin'in savaşın "kök nedenleri" olarak adlandırdığı şeyin merkezinde yer alıyor ve burayı ele geçirmek, onun toprak ve siyasi talepler listesinin en başında yer alıyor.

RUBİO: HER İKİ TARAF DA TAVİZ VERMELİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bir barış anlaşmasının sağlanabilmesi için hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın bazı tavizler vermesi gerektiğini belirtti.

ABD'li bakan CBS News kanalına verdiği röportajda "Bu savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamak istiyoruz, böylece Ukrayna halkı hayatlarına devam edebilecek, ülkelerini yeniden inşa edebilecek ve bunun bir daha asla tekrarlanmayacağından emin olabilecek. Ancak bunun için her iki tarafın da bazı ödünler vermesi gerekecektir." değerlendirmesini yaptı.

Rubio, taraflar arasındaki güvenlik garantileri, toprak takası konuları ve diğer ana hususları görüşmeye devam ettiklerini aktararak, "Bir taraf istediği her şeyi elde ederse, buna teslimiyet denir. Biz bunu yapıyor değiliz, çünkü buradaki hiçbir taraf teslimiyetin eşiğinde hatta ona yakın bir durumda bile değil." yorumunu yaptı.

"TÜRKİYE HAZIR"

Alaska'daki Trump-Putin zirvesi sonrası Ankara'nın diplomatik girişimleri de hız kazandı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır" mesajı sonrası Ankara - Moskova - Kiev üçgeninde peş peşe kritik temaslar kayda geçti.