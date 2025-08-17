Emine Alangoya krizi bitti! İpek Kıraç'tan babası İnan Kıraç'la yeni paylaşım! "Keşke daha önce tedavisine başlayabilseydik"

Evet devam eden bir sürü dava var ve durum çok karışık, ama ben bu güzel hatıraları biriktirebildiğim, Babamın bana tekrar "biricik yavrum" demesini duyabildiğim, onunla zaman geçirebildiğim icin çok ama çok şanslıyım.

Hayat çok garip… Neler yaşandı, neler hissedildi ve şimdi nereye geldik… Emin olduğum tek birşey var… Hayat önümüze ne çıkarırsa çıkarsın ben hep Babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim… ❤️