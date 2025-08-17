PODCAST CANLI YAYIN

Emine Alangoya krizi bitti! İpek Kıraç'tan babası İnan Kıraç'la yeni paylaşım! "Keşke daha önce tedavisine başlayabilseydik"

Ünlü iş insanı İnan Kıraç'ın, Emine Alangoya ile gerçekleştirdiği evliliği büyük ses getirmişti. Ses getiren evliliğinin ardından kızı İpek Kıraç'ın evliliğin iptali için attığı adımlar sonrası İnan Kıraç'ın evliliği mahkeme kararıyla bitti. Suların tamamen durulduğu baba-kız arasında sık sık buluşmalar yaşanırken bunlara bir yenisi daha eklendi. İpek Kıraç sosyal medya hesabından babası İnan Kıraç'la fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına uzun yazı ekleyen Kıraç, babasının hasta olduğunu duyurarak, "Keşke daha önce müdahale edip tedavisine başlayabilseydik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en köklü ailelerinden İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç son zamanlarda manşetlere evlilik meselesiyle sık sık gelmişti.

EVLİLİK KRİZİ GÜNDEM OLMUŞTU

88 yaşındaki İnan Kıraç Aralık 2024'te Koç Grubu'nun eski yöneticilerinden Emine Alangoya ile evlendi.

İpek Kıraç, babasının "fiil ehliyeti"nin bulunmadığını öne sürerek evliliğin iptali için İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'ne dava açtı.

EVLİLİK SONA ERDİ

Adli Tıp Kurumu vasi kararı verdi. İnan Kıraç'ın bir hastanede "tecrit" edilmesi, daha sonra "kaçırılma girişimleri" bile oldu. Emine Alangoya ise İpek Kıraç tarafını suçluyordu. Evlilikleri mahkeme kararıyla bitti.

BABA-KIZ ARASINDA SULAR DURULDU

Baba-kız arasında buzlar eridi. İpek Kıraç ve İnan Kıraç sık sık bir araya gelmeye başladı. Son olarak İpek Kıraç, sosyal medya hesabından babasıyla birlikte çekilen bir kareyi paylaştı.

Paylaşımın altına uzun bir not yazan Kıraç, babası İnan Kıraç'ın hasta olduğunu açıklayarak, "Keşke daha önce müdahale edip tedavisine başlayabilseydik" ifadelerini kullandı.

İşte İpek Kıraç'ın o yazısı:

Suna'nın Kızları ofisinde köpeğimiz Kahve'yi seviyordum. Telefon çaldı. "Ipek Hanım, babanız sizi görmek istiyor"…birkaç saniye nefes alamadım. Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum. Babam'ın hayali ile…. Tıbbi ve yasal izinler alındıktan sonra hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı. Göz göze geldik. Yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk an ikimiz de göz yaşlarımıza hakim olamadik….. "Seni çok seviyorum, seni çok özledim!" diyebildim hıçkıra hıçkıra…. Sitemliydi. "Neden bu kadar ayrı kaldık, neden bu kadar uzun sürdü?" dedi. "Aramıza girdiler" diyebildim sadece.

O günden beri birbirimizi ne kadar sevdiğimizi, akşamdan sabaha kadar bile ne çok özlediğimizi, beraber olmaktan ne kadar keyif aldığımızı konuşuyoruz… Evet ben babama kavuştum. Evet aramıza fena girmişler ve evet gerçekten çok ciddi bir hastalığı varmış. Keşke daha önce müdahale edip tedavisine başlayabilseydik. Önemli olan ben babama kavuştum…

Evet devam eden bir sürü dava var ve durum çok karışık, ama ben bu güzel hatıraları biriktirebildiğim, Babamın bana tekrar "biricik yavrum" demesini duyabildiğim, onunla zaman geçirebildiğim icin çok ama çok şanslıyım.

Hayat çok garip… Neler yaşandı, neler hissedildi ve şimdi nereye geldik… Emin olduğum tek birşey var… Hayat önümüze ne çıkarırsa çıkarsın ben hep Babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim… ❤️

İpek Kıraç ve İnan Kıraç.

İnan Kıraç.

