Emine Alangoya krizi bitti! İpek Kıraç'tan babası İnan Kıraç'la yeni paylaşım! "Keşke daha önce tedavisine başlayabilseydik"
Ünlü iş insanı İnan Kıraç'ın, Emine Alangoya ile gerçekleştirdiği evliliği büyük ses getirmişti. Ses getiren evliliğinin ardından kızı İpek Kıraç'ın evliliğin iptali için attığı adımlar sonrası İnan Kıraç'ın evliliği mahkeme kararıyla bitti. Suların tamamen durulduğu baba-kız arasında sık sık buluşmalar yaşanırken bunlara bir yenisi daha eklendi. İpek Kıraç sosyal medya hesabından babası İnan Kıraç'la fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına uzun yazı ekleyen Kıraç, babasının hasta olduğunu duyurarak, "Keşke daha önce müdahale edip tedavisine başlayabilseydik." ifadelerini kullandı.
