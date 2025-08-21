Eskişehir’de yem kırma makinesine düşen adam yaşamını yitirdi

İŞ KAZASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Beylikova ilçesinde meydana gelen olayda, değirmene gelen Mehmet Taş, aracından indirdiği arpayı makineye verirken dengesini kaybederek yem kırma makinesine düştü. Vatandaşların yardımıyla makineden çıkarılan Taş, ağır yaralı olarak ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Genç adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Taş, eşinin hamile olduğu ve yakın zamanda baba olmaya hazırlandığı sırada trajik şekilde hayatını kaybetti.

AMATÖR BALIKÇILIK VE SOSYAL YAŞAMI

Mehmet Taş, Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) üyesi olup amatör balıkçılıkla ilgileniyordu. Genç adamın sosyal medya paylaşımları, yakınları ve sevenleri tarafından hüzünle hatırlanıyor.